Опит за измама: Жена опита да изтегли 7 000 евро от сметката на възрастен мъж, снабдила се и с пълномощно за 30 000 евро

О пит за измама с голяма сума пари беше предотвратен в Кърджали благодарение на бдителността на банкова служителка и намесата на служители на Икономическа полиция към Областната дирекция на МВР, съобщиха от полицията.

Измамник изтегли 25 000 евро от банка с чужд телефон

По първоначални данни 36-годишна жена се опитала да изтегли 7000 евро от банковата сметка на 72-годишен мъж. Поведението ѝ усъмнило служителката в банковия офис, която отказала да извърши операцията.

Още същия ден жената, която придружавала възрастния мъж, се снабдила с пълномощно, даващо ѝ право да се разпорежда с цялата налична сума от 30 000 евро по чуждата сметка.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали уточниха пред БТА, че жената не е имала родствена връзка с мъжа, от чиято сметка се опитала да изтегли пари.

След намесата на служителите на Икономическа полиция тя е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР по подозрение в опит за измама. Пълномощното е открито у нея.

Предстои да бъде установено дали подписът върху документа е положен от титуляра на банковата сметка. По случая е образувана проверка.