17-годишно момче е с опасност за живота след тежка катастрофа край Търговище

17-годишно момче е настанено в болница с опасност за живота след тежка катастрофа край Търговище. Инцидентът е станал около 22:00 ч. на 28 октомври на общински път в близост до село Черковна, съобщиха от полицията.

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Зад волана на лекия автомобил бил 19-годишен младеж от разградското село Владимировци. При навлизане в ляв завой той изгубил контрол над колата. Автомобилът напуснал пътното платно вдясно и се блъснал странично в крайпътно дърво.

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При удара тежко пострадал 17-годишният пътник от Търговище, който се намирал на предната дясна седалка. Той е настанен за лечение в МБАЛ – Търговище с травма на гръдния кош. Състоянието му е определено като животозастрашаващо.

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На мястото на катастрофата са изпратени и екипи на пожарната в Търговище. С помощта на специализирана техника огнеборците съдействали за изваждането на пострадалото момче от автомобила.