Повторение на скандала с Блейк Лайвли: Обвиниха Дженифър Лопес в „кражба“ на филм за $100 млн.

Д женифър Лопес отново е в центъра на горещи холивудски слухове, след като според медийни публикации зад кулисите на новия ѝ филм се разраства сериозна творческа драма. Това доведе до изненадващо и неприятно сравнение с колежка ѝ Блейк Лайвли.

Според информация Лопес е влязла в открит сблъсък с режисьора от ранг на „Оскар“ Робърт Земекис относно монтажа на предстоящия трилър „The Last Mrs. Parrish“ („Последната г-жа Париш“). Продукцията е на стойност 100 милиона долара, но според вътрешни източници се е представила трагично на предварителните прожекции пред тестова аудитория.

„Тя се опита да поеме контрола над всичко. Смята себе си за режисьор. Филмът се представи ужасно на тестовете. Лопес изпадна в паника и се затвори в монтажната. Зад кулисите всички шушукат, че това е нова „ситуация като с Блейк Лайвли““, споделя анонимен източник от кино средите.

Jennifer Lopez Accused of Taking Over $100M Netflix Movie in Alleged 'Blake Lively Situation' Details: https://t.co/SUzCxC6X38 https://t.co/OUdb3kFvWW — Complex (@Complex) October 28, 2026

Сянката на скандала с Блейк Лайвли

Сравнението прави пряка препратка към нашумелия публичен конфликт между Блейк Лайвли и режисьора и колега в хита от 2024 г. „Никога повече“ (It Ends With Us) Джъстин Балдони. Тогава Лайвли лансира собствена алтернативна версия на филма, която се различаваше от тази на режисьора, а творческите им разногласия прераснаха в сериозна полемика.

Въпреки критиките, друг източник защитава Джей Ло, твърдейки, че тя просто се опитва да „спаси филма“ от провал.

От стриминг гиганта Netflix категорично отрекоха твърденията, че лентата има проблеми:

„Филмът се представи отлично на тестовете, особено сред феновете на Дженифър“, гласи официалното изявление.

Самите Лопес, Земекис и от ръководството на Netflix излязоха с обща позиция, в която категорично отхвърлят слуховете за конфликт: „Както вече споделихме, тези информации са категорично неверни. Всякакви твърдения, че създателите на филма не работят в пълен синхрон, са абсолютно безпочвени“.

За какво се разказва във филма?

Лентата „The Last Mrs. Parrish“ е екранизация по бестселъра трилър, в който Дженифър Лопес си партнира с Николай Костер-Валдау и Изабел Мей. Сюжетът проследява млада измамница (в ролята Мей), която се опитва да се инфилтрира в живота на богато семейство (Лопес и Костер-Валдау), за да заеме мястото на съпругата. Планът ѝ обаче се усложнява, когато става ясно, че „жертвата“ крие свои собствени опасни тайни.

Режисьорът Робърт Земекис, чието име стои зад шедьоври като „Форест Гъмп“, „Завръщане в бъдещето“ и „Корабокрушенецът“, е работил заедно с Лопес по финалната редакция миналата седмица. Премиерата на лентата е планирана за 2027 година.

Междувременно името на Лопес отново попада под светлината на прожекторите след личните и професионалните ѝ предизвикателства през последната година, включително нейния автобиографичен проект This Is Me… Now. Въпреки това тя запазва силни позиции с Netflix, където вече реализира успешни проекти като „Майката“ (The Mother), „Атлас“ (Atlas), както и новата романтична комедия Office Romance с Брет Голдстийн.