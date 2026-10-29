9 евро за вода и солети на Летище София

Пореден случай на необичайно високи цени на Летище София предизвика обществен коментар, след като гражданин сигнализира за сметка от 9 евро за два пакета солети и бутилка вода. Това поставя отново на дневен ред темата за ценообразуването на стоки от първа необходимост на ключови транспортни възли в страната.

Конкретният случай, за който съобщава Focus News, описва покупка от заведение на столичния аеропорт, при която цената за един пакет солети е 2,20 евро. „На касата 9 евро за два пакета солети и бутилка вода. Аз ли нещо бъркам, това нормално ли е?“, пита жена, чиито думи са цитирани в публикацията.

Макар високите цени на летищата да са често срещан феномен в световен мащаб, обусловен от високите търговски наеми и спецификата на пазара, където пътниците имат ограничен избор, подобни казуси неизменно предизвикват дебат за границите на допустимото. Въпросът е особено чувствителен, когато засяга основни продукти като вода и пакетирани храни.

По-скъпо от Европа? КЗК погна солените цени на летище София

Това не е първият подобен сигнал от Летище София, който придобива публичност. От Focus News припомнят, че по-рано са отразявали и случай със сандвичи на цена над 15 евро. Повтаряемостта на тези ситуации повдига въпроси не само за индивидуалните търговски практики, но и за цялостната политика за управление на търговските площи на летището.

Подобни цени формират първите и последните впечатления на международните посетители за страната и влияят пряко върху бюджета на пътуващите българи. Дискусията за съотношението между цена, качество и местоположение остава отворена, като поставя под въпрос дали настоящите практики отговарят на очакванията на потребителите и допринасят за положителния имидж на България.