„Мис Швейцария“, която обвини Тръмп в изнасилване: Страх ме е, те имат парите и властта

Б ившият модел, който обвини президента Доналд Тръмп в изнасилване, е притеснена за безопасността си след публикуването на доклад от демократите в Камарата на представителите, описващ за първи път предполагаемото нападение, заяви тя пред Newsweek.

„Нито едно от тези обвинения не е вярно“, заяви говорителката на Белия дом Лорън Бис в изявление за американското издание в понеделник.

Бившата подгласничка в конкурса „Мис Швейцария“ Беатрис Койл, която твърди, че Тръмп я е нападнал по време на конкурса Donald J. Trump American Dream Pageant в хотел „Плаза“ в Ню Йорк през ноември 1993 г., каза, че е получила анонимно телефонно обаждане във вторник следобед, ден след като демократите от Правната комисия в Камарата на представителите огласиха нейните обвинения в доклад от 53 страници относно това дали Тръмп е извършил нарушения във връзка с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Беше от САЩ и ясно насочено към мен и семейството ми, ако продължа да разпространявам това в Америка“, каза 56-годишната Койл пред Newsweek по време на ексклузивно интервю рано в сряда.

„Компютърен глас“ е предал съобщението на Койл, предупреждавайки я да спре да говори за предполагаемото нападение, каза тя. „Беше анонимно. Но кой би могъл да направи такова нещо?“, каза Койл.

Койл заяви, че е предала заплахата на своя адвокат, когото отказа да назове, на фона на продължаващо разследване за предполагаемия тормоз. „В момента разследват. Но кой би могъл да направи такова нещо?“, каза тя, отказвайки да навлезе в подробности.

Бивша „Мис Швейцария“ обвини Доналд Тръмп, че я е изнасилил в хотел „Плаза“ през 1993 г.

Newsweek се обърна към ФБР и швейцарските власти за коментар относно предполагаемите заплахи.

Койл каза, че сега се притеснява за безопасността си, тъй като обвиненията ѝ срещу Тръмп се разпространяват, предизвиквайки критики от страна на консервативни коментатори, включително Мегин Кели. „Уплашена съм. Те имат властта и парите“, каза тя.

Дни преди изборите през 2024 г. Койл обвини Тръмп, че я е опипвал по време на конкурса в интервю за Daily Mail, но тогава не твърдеше, че е била изнасилена.„Получих заплахи и се уплаших“, каза Койл относно промяната в показанията си, добавяйки, че медиите преди са търсили „по-мека версия“ на обвиненията ѝ заради предупредителни писма за завеждане на дела.

Обвиненията на Койл, които не са независимо потвърдени от Newsweek, бяха очертани в понеделник в доклад, публикуван от демократите след няколкоседмични разговори с екипа на Правната комисия.

„Влязох, погледнах наляво и надясно, той връхлетя върху мен, превърна се във диво животно, вече не можех да го разпозная. Беше брутално, беше жестоко“, каза Койл пред Newsweek за предполагаемото нападение в апартамент в хотел „Плаза“.

Койл каза, че след това Тръмп я е заплашил, казвайки ѝ да не казва на никого за инцидента. „След нападението получих заплахи. Той ми каза да мълча, иначе ще ми се случат лоши неща, а шоуто трябва да продължи, студен като айсберг. И тогава разбрах, че това не му е първият опит. Казах всичко, което той искаше да чуе, за да съм сигурна, че ще се измъкна жива и ще мога да хвана полета си обратно за вкъщи“, продължи тя.

Койл отказа да посочи дали е била под клетва, когато е разговаряла с комисията в Камарата на представителите, или дали води разговори с прокуратурата в Манхатън.

Представители на Белия дом нарекоха доклада на комисията „отчаян опит на полуделите демократи да отклонят вниманието на американците от нарастващия устрем на републиканците“, воден от постиженията на Тръмп.

Койл каза, че събитието е било първото ѝ пътуване до Америка. „Така че можете да си представите, идвам с най-добри чувства и изведнъж попадам в засада в нюйоркската джунгла, пълна с хищници. Защото трябва да си представите, Тръмп плати и финансира това събитие и е пуснал двама други хищници да ловуват на тази територия и да си вземат прясно месо“, каза Койл.

Койл твърди, че Тръмп и Епстийн са използвали конкурса като „ловно поле“, за да се възползват от уязвими млади жени и момичета. Тя каза, че не е съобщила за предполагаемото нападение, след като се е върнала в Швейцария, заявявайки, че съобщаването за сексуално насилие е било „табу“ преди десетилетия.

„През 90-те години беше невъзможно. През 90-те нямахме глас, нямахме организации, нямахме никого, който да ни чуе. Беше табу и затова беше невъзможно да разчиташ на когото и да било. И разбрах много бързо, че трябва да намеря решение за себе си сама, а това беше единствената алтернатива на това да страдам в мълчание“, продължи тя.

Койл каза, че Тръмп трябва да носи отговорност за предполагаемото нападение.„Това е целта на цялото това упражнение. За това се боря, както и за всички останали жертви и оцелели, разбира се“, каза тя за последните си интервюта с екипа на комисията.

Съобщенията, изпратени до районната прокуратура в Манхатън, останаха без отговор.

Бис каза в изявление: „Президентът изгони Джефри Епстийн от клуба си в Мар-а-Лаго, защото беше неприятен тип, и беше напълно оневинен за каквото и да било, свързано с Епстийн“.

В изявление за Newsweek говорител на Министерството на правосъдието осъди доклада от понеделник.

„Този „доклад“ не е нищо повече от последен опит на демократите от Правната комисия в Камарата да подведат обществеността. Министерството спази Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн“, като публикува близо 3 милиона следствени документа, съответстващи на Закона. Министерството също така свободно предложи на членовете на Конгреса възможността да прегледат досиетата без съкращения. Всички тези досиета бяха част от разследвания на ФБР, продължили десетилетия, и тези твърдения бяха проучени от агентите по онова време. Всъщност Морийн Коми ръководеше разследването на Южния окръг на Ню Йорк за Епстийн и по онова време не откри доказателства за повдигане на обвинения“, заяви говорител на Министерството на правосъдието.

Представители на Министерството на правосъдието отказаха да обсъждат съществуването на каквито и да било продължаващи разследвания, но отбелязаха, че администрацията на Тръмп е съдила Епстийн и Гислейн Максуел и е публикувала всички свързани документи за обществеността.

Докладът, публикуван в понеделник от демократите от Правната комисия в Камарата на представителите, също така обвини Министерството на правосъдието в неправилно задържане на някои записи, свързани с Епстийн, които са били изисквани по закон, и възпрепятстване на разследващите усилия с цел защита на президента.

Тръмп последователно отрича каквито и да било нарушения във връзка с Епстийн, но връзката беше в центъра на вниманието по време на кампанията за междинните избори, като демократите похарчиха милиони за реклами, свързани с Епстийн, и пуснаха доклада само седмица преди изборния ден.

Какво твърди Беатрис Койл?

Според доклада от понеделник обвиненията се основават на обширни разговори между екипа на комисията и Койл в продължение на няколко седмици.

В доклада се казва, че Койл е била 24-годишен модел и специалист по финансови услуги, когато през ноември 1993 г. е била привлечена да участва в Donald J. Trump American Dream Pageant. Събитието е било за 16- до 22-годишни, се казва в доклада, но е включвало и Койл, която е спечелила второ място в конкурса „Мис Швейцария“ през 1992 г. и е участвала в конкурса „Мис Европа“ по-късно същата година.

Тръмп се приближил към Койл на прес обяд за своя конкурс в хотел „Плаза“, който притежавал по онова време, и се представил с думите: „Най-накрая се запознаваме, г-жо Койл“, се казва в доклада. След това Тръмп „обещал на Койл, че ще уреди виза за нея“ и казал, че „лично той ще осигури приемането ѝ в Нюоркския университет (NYU)“, според доклада.

Тя твърди, че Епстийн се приближил към нея малко след това и се представил като „най-добрия приятел на Дон“, преди да даде подобни обещания, както и да отправи покана към нея да присъства на парти в Мар-а-Лаго, клуба на Тръмп във Флорида. „Знаеш, че мога да се погрижа за теб. Организираме много партита с Дон“, съобщава се, че ѝ е казал Епстийн.

Койл твърди, че по-късно е била поканена от представител на Тръмп да се срещне с Тръмп насаме в хотелска стая. „Той я въведе в стаята, където след влизането Тръмп я хванал отзад и я изнасилил със сила; при което скъсал роклята ѝ и причинил кървене и синини по няколко части от тялото ѝ“, се казва в доклада.

След това Тръмп „я сложил да седне на ръба на леглото, повторил обещанията си да уреди виза и прием в NYU и я накарал да обещае, че ще мълчи“, се казва в доклада. Койл каза, че е „довършила конкурса в ужасна „замаяност“, според доклада.

Тя се върнала в Швейцария и казала, че е отказала да участва в друг конкурс, спонсориран от Тръмп, на Хаваите седмици по-късно. Тя каза, че няколко месеца по-късно е получила обаждане от Тръмп, който повторил офертата си да ѝ помогне с виза и прием в NYU, но тя отказала.

Коя е Беатрис Койл?

Койл каза в The Bad Decisions Podcast със Скот Нейтън през юли, че работи като банков ръководител. Тя каза, че е участвала само в два големи конкурса за красота, „Мис Швейцария“ и „Мис Европа“, преди да бъде поканена да участва в конкурса на Тръмп.

Тя каза, че е водила спокоен живот, преди да дойде в Съединените щати, и че е започнала с моделството само като хоби, след като други са я насърчили да го направи.

„Имах страхотен живот, страхотно семейство. Учех. Учех езиците си. Взех си дипломите. Бях банков служител. Бях супер щастлива“, казва тя. Тя също така се описа като човек без политическа принадлежност, заявявайки, че не ѝ е платено да говори. „Аз съм швейцарка и съм неутрална“, каза тя.

В интервю за подкаста на Шон Атууд по-рано този месец Койл каза, че работи върху книга за преживяването си с Тръмп и „всички хищници от 90-те години“. „Очаквам с голямо нетърпение да излезе, но това не е лесно начинание“, каза тя.