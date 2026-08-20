Свят

Киев осъмна с жертви и разрушения

Петима души са убити в столицата, а още един е загинал в Киевска област при нощните атаки

Обновена преди 1 час / 20 август 2026, 07:45
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  • Най-малко шестима души са загинали при руски удари в района на Киев – петима в столицата и един в Киевска област. Други 23 души са ранени, а са повредени жилищни, медицински и учебни сгради.
  • Още шестима цивилни са загинали в Херсонска област, където според украинската прокуратура през 19 август са извършени атаки с авиация, артилерия и различни видове дронове.
  • Ударите продължават да вземат тежки жертви сред цивилното население, като Киев и Москва взаимно се обвиняват в умишлено атакуване на цивилни цели.

Най-малко петима души са били убити през изминалата нощ в Киев, а още един – в Киевска област, при руски удари, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Укринформ.

„Петима души бяха убити от противника. Други 23 души бяха ранени“ при нощното нападение, съобщи в „Телеграм“ Киевската градска военна администрация. В Броварски район, в околностите на Киев, също е загинал един човек, по данни на ръководителя на местната администрация Тимур Ткаченко.

„Към 03:20 ч. последици от вражеската атака бяха регистрирани на повече от 12 места в Дарницки, Святошински и Соломянски район на града. Повредени са жилищни сгради, лечебно заведение и учебно заведение“, допълни военната администрация.

Шестима цивилни загинаха, а 12 души в Херсонска област по-рано вчера, съобщи областната прокуратура

„По данни от разследването през целия ден на 19 август 2026 г. руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове“, се казва в изявлението.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилиха и вземат все повече жертви сред цивилното население. Властите на двете страни взаимно се обвиняват, че умишлено вземат на прицел цивилни, посочи АФП.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Междувременно стана ясно, че руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 726 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море.

„Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 август тази година до 08:00 часа московско време на 20 август тази година дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 726 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .), Република Татарстан, а също и над акваториите на Азовско и Черно море“, се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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