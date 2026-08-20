Киев осъмна с жертви и разрушения

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Най-малко шестима души са загинали при руски удари в района на Киев – петима в столицата и един в Киевска област. Други 23 души са ранени, а са повредени жилищни, медицински и учебни сгради.

Още шестима цивилни са загинали в Херсонска област, където според украинската прокуратура през 19 август са извършени атаки с авиация, артилерия и различни видове дронове.

Ударите продължават да вземат тежки жертви сред цивилното население, като Киев и Москва взаимно се обвиняват в умишлено атакуване на цивилни цели.

Russian ballistic missiles killed at least five people and injured over two dozen more in Kyiv early on August 20, authorities said on the Telegram messaging app, damaging buildings and leaving parts of the Ukrainian capital without power https://t.co/SuFbCqA8Zy — Reuters (@Reuters) August 20, 2026

Най-малко петима души са били убити през изминалата нощ в Киев, а още един – в Киевска област, при руски удари, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Укринформ.

„Петима души бяха убити от противника. Други 23 души бяха ранени“ при нощното нападение, съобщи в „Телеграм“ Киевската градска военна администрация. В Броварски район, в околностите на Киев, също е загинал един човек, по данни на ръководителя на местната администрация Тимур Ткаченко.

„Към 03:20 ч. последици от вражеската атака бяха регистрирани на повече от 12 места в Дарницки, Святошински и Соломянски район на града. Повредени са жилищни сгради, лечебно заведение и учебно заведение“, допълни военната администрация.

Шестима цивилни загинаха, а 12 души в Херсонска област по-рано вчера, съобщи областната прокуратура

„По данни от разследването през целия ден на 19 август 2026 г. руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове“, се казва в изявлението.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилиха и вземат все повече жертви сред цивилното население. Властите на двете страни взаимно се обвиняват, че умишлено вземат на прицел цивилни, посочи АФП.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Междувременно стана ясно, че руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 726 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море.

„Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 август тази година до 08:00 часа московско време на 20 август тази година дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 726 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .), Република Татарстан, а също и над акваториите на Азовско и Черно море“, се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.