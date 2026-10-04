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Поклон пред цар Самуил: Хора от цялата страна се стекоха в „Света София“

Специално изработеният саркофаг, в който са положени тленните останки, е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата

4 октомври 2026, 19:20
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Д ен след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил в България стотици хора от цялата страна дойдоха в църквата „Света София“, за да се поклонят пред един от най-великите ни средновековни владетели. Дълги опашки се извиха пред храма, а посетителите се помолиха за здраве, сила и единение на българския народ, съобщи NOVA.

Специално изработеният саркофаг, в който са положени тленните останки на цар Самуил, е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата. Той тежи три тона, а върху него са изобразени два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Има и изображение на герба, взето от плащеницата, с която е погребан българският цар. Изобразен е и кръстът, който Самуил е направил върху паметника на баща си. Името на българския цар също е изписано върху мрамора. Мястото не е избрано случайно - според исторически данни базиликата има връзка с живота на владетеля и се предполага, че именно тук той е приел християнството.

Исторически ден: Цар Самуил се завърна у дома след повече от 1000 години
82 снимки
Самуил
Самуил
Самуил
Самуил

За поклонниците Самуил остава символ на държавност, сила и национално самочувствие. Някои от тях подчертаха, че примерът му е важен и днес - напомняне за българската история и за необходимостта от повече увереност и единство.

 

Източник: NOVA    
Цар Самуил Света София Тленни останки Саркофаг История България Средновековие Държавност Поклонение Единение
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