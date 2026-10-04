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Избори в Босна и Херцеговина: Опозицията ПДД триумфира във Федерацията, СНСД доминира в Сръбска

Партията на демократичното действие (ПДД) води убедително във Федерация Босна и Херцеговина, докато партията на Додик СНСД заема първото място в Република Сръбска

4 октомври 2026, 22:54
Избори в Босна и Херцеговина: Опозицията ПДД триумфира във Федерацията, СНСД доминира в Сръбска
Източник: iStock

П артията на демократичното действие (ПДД) води в ентитета Федерация Босна и Херцеговина, а Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) има убедителна преднина в ентитета Република Сръбска, показват предварителните резултати от парламентарните избори в цялата страна.

Във вота за Камарата на представителите на Парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина ПДД получава 223 673 гласа във Федерацията. Следват Социалдемократическата партия (СДП) със 110 615 и Хърватската демократична общност в Босна и Херцеговина (ХДО БиХ) с 93 613 гласа.

Партията за Босна и Херцеговина е събрала 62 624 гласа, „Народ и справедливост“ има 49 454, Демократичният фронт получава 45 384, а „Хърватската петорка“ е с 31 696 гласа. Над 20 000 гласа имат още Народният европейски съюз с 29 290 и „Наша партия“ с 28 985.

В Република Сръбска СНСД води във вота за държавния парламент със 191 616 гласа. Втора е листата на Драшко Станивукович със 70 904, следвана от Сръбската демократическа партия (СДПС) с 61 646 гласа.
Листата „За справедливост и ред“ получава 27 153 гласа, Демократичният народен съюз (ДНС) има 24 613,

Социалистическата партия е с 22 014, а „Обединена Сръбска“ събира 20 367 гласа.

Подобно разпределение се очертава и в изборите за парламентите на двете съставни части на страната.
За Камарата на представителите на парламента на Федерация Босна и Херцеговина ПДД води с около 216 552 гласа пред СДП със 108 960 и ХДО БиХ с 97 058. Четвърта е Партията за Босна и Херцеговина с 64 266 гласа.

„Народ и справедливост“ получава 46 389 гласа, Демократичният фронт има 42 897, коалицията НЕС/ПДА/„Напред“ е с 28 775, „Наша партия“ събира 27 531, а „Хърватската петорка“ има 23 671 гласа. Останалите партии са с под 10 000 гласа.

В изборите за Народното събрание на Република Сръбска СНСД също е първи с около 182 749 гласа. Листата на Драшко Станивукович получава 66 597, а СДПС има 57 581 гласа.

Следват ДНС с 25 855 гласа, Социалистическата партия с 25 610 и „Обединена Сръбска“ с 24 704. Над 20 000 гласа имат още Социалистическата партия на Сръбска с 21 678 и „За справедливост и ред“ с 21 562.

През предишния мандат управляващата коалиция на държавно равнище включваше СДП, „Народ и справедливост“, „Наша партия“, ХДО БиХ и СНСД, а ПДД беше в опозиция. Във Федерацията управляваха СДП, „Народ и справедливост“, „Наша партия“ и ХДО БиХ.

В Република Сръбска властта беше оглавявана от СНСД с подкрепата на партньори, сред които Социалистическата партия и „Обединена Сръбска“. Основните опозиционни сили бяха СДПС, „За справедливост и ред“ и политическият блок около кмета на Баня Лука Драшко Станивукович.

Източник: БГНЕС    
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