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Малайзия депортира близо 1500 граждани на Мианма въпреки предупрежденията на ООН

Незачитайки предупрежденията за преследвания и принудителна военна мобилизация, Малайзия транспортира с военни кораби първата група от общо 5000 задържани мигранти

4 октомври 2026, 19:04
Малайзия депортира близо 1500 граждани на Мианма въпреки предупрежденията на ООН
Източник: БТА

Б лизо 1500 граждани на Мианма, които бяха репатрирани от Малайзия, пристигнаха днес в най-големия град на страната въпреки предупрежденията на Върховния комисариат на ООН за бежанците и правозащитни организации, че условията за завръщане остават опасни, предаде Асошиейтед Прес.

Мианма е обхваната от нестабилност, откакто на 1 февруари 2021 г. военните отнеха властта от избраното правителство на Аун Сан Су Чжи и потопиха големи части от страната в конфликт.

Репатрираните, сред които има 86 жени, са били осъдени за незаконно пребиваване и други нарушения на имиграционното законодателство на Малайзия, съобщиха държавните медии в Мианма. Те бяха транспортирани от Малайзия на борда на два военни кораба и един болничен кораб във вторник и пристигнаха в Янгон рано тази сутрин, съобщи представител на местните власти.

Върнатите днес хора са част от общо 5000 граждани на Мианма, които ще бъдат репатрирани поетапно от Малайзия, където според малайзийското министерство на вътрешните работи други 10 388 души са задържани в центрове за имигранти.

Върховният комисар на ООН за бежанците и правозащитни организации разкритикуваха репатрирането, като заявиха, че обстановката на сигурност и хуманитарната обстановка в някои части на Мианма остава нестабилна и че е възможно репатрираните лица да бъдат подложени на преследване и принудителна военна мобилизация в зона на активни военни действия.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Мианма Малайзия Репатриране Мигранти Военен преврат ООН Права на човека Конфликт Нестабилност Бежанци
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