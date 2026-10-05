Шоколадов трик във фитнеса: Как само ароматът на какао увеличава силата

П редставете си, че сте по средата на тежка серия във фитнеса. Краката ви вече треперят, умората надделява и идеята за още едно повторение ви се струва почти невъзможна. В точно този критичен момент обаче усещате с носа си плътен, съблазнителен аромат на черен шоколад.

Не можете да го изядете - можете само да го помиришете. Бяхте ли се справили по-добре?

Макар да звучи като сюжет от научна фантастика, ново проучване на учени от Университета в Малая (Малайзия) показва, че ароматът на шоколад действително помага на спортистите да направят повече повторения, без упражнението да им се струва по-тежко.

Как протече експериментът?

В изследването са взели участие 23-ма здрави мъже, които тренират редовно с тежести от поне две години. Всеки от тях е преминал през три отделни сутрешни тренировъчни сесии на празен стомах.

По време на упражненията за крака (бедрено разгъване на машина до пълен отказ) участниците са вдишвали определен аромат в продължение на 30 секунди преди всяка серия и по време на почивките:

Тъмен шоколад (90% съдържание на какао).

Млечен шоколад (смес от шоколад и мляко).

Неутpален контролен аромат (на водна основа).

Резултатите: Шоколадовият ефект зад волана на силата

Данните от експеримента показват смайващи разлики в издръжливостта:

С аромат на черен шоколад: Мъжете са направили средно с 18 повторения повече в сравнение с неутралния аромат. Това се равнява на почти една цяла допълнителна серия.

С аромат на млечен шоколад: Участниците са направили с 9 повторения повече спрямо контролната група.

Интересен факт е, че субективното усещане за умора (колко „тежко“ е било движението) е останало абсолютно еднакво и при трите условия. Тоест, спортистите са работили повече, без да се чувстват по-изтощени.

Връзката между апетита, мозъка и сутрешния глад

Логиката подсказва, че ароматът на храна би раздразнил гладния човек, но изследването разкрива точно обратното. Преди тренировката вдишването на черен шоколад е намалило чувството за глад и желанието за ядене у участниците, като е усилило усещането за ситост.

Според ръководителя на изследването д-р Мохамед Нашрудин бин Нахарудин, потискането на апетита е един от възможните механизми, но не е единственият. Други фактори включват психо-емоционалните асоциации с шоколада, които подсъзнателно повишават мотивацията и намаляват усещането за централна умора в мозъка.

Рано ли е за шоколадов парфюм във фитнеса?

Учените подчертават, че това е пилотно доказателство за концепцията, а не готова рецепта за спортисти. Експериментът е проведен само с мъже, на празен стомах и при едно конкретно упражнение.

Въпреки това, проучването отваря вратата към очарователен въпрос: Ако ароматите могат да променят начина, по който мозъкът възприема глада и умората, възможно ли е в бъдеще обонятелната стимулация да стане част от спортната подготовка? Засега идеята за фитнес зала с ухание на шоколад си остава просто една много приятна мисъл.