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Шоколадов трик във фитнеса: Как само ароматът на какао увеличава силата

Учени откриха, че вдишването на черен шоколад преди серия помага на спортистите да направят значително повече повторения, без упражнението да им се струва по-тежко

5 октомври 2026, 06:43
Шоколадов трик във фитнеса: Как само ароматът на какао увеличава силата
Източник: iStock

П редставете си, че сте по средата на тежка серия във фитнеса. Краката ви вече треперят, умората надделява и идеята за още едно повторение ви се струва почти невъзможна. В точно този критичен момент обаче усещате с носа си плътен, съблазнителен аромат на черен шоколад.

Не можете да го изядете - можете само да го помиришете. Бяхте ли се справили по-добре?

Макар да звучи като сюжет от научна фантастика, ново проучване на учени от Университета в Малая (Малайзия) показва, че ароматът на шоколад действително помага на спортистите да направят повече повторения, без упражнението да им се струва по-тежко.

Как протече експериментът?

В изследването са взели участие 23-ма здрави мъже, които тренират редовно с тежести от поне две години. Всеки от тях е преминал през три отделни сутрешни тренировъчни сесии на празен стомах.

По време на упражненията за крака (бедрено разгъване на машина до пълен отказ) участниците са вдишвали определен аромат в продължение на 30 секунди преди всяка серия и по време на почивките:

  • Тъмен шоколад (90% съдържание на какао).
  • Млечен шоколад (смес от шоколад и мляко).
  • Неутpален контролен аромат (на водна основа).

Резултатите: Шоколадовият ефект зад волана на силата

Данните от експеримента показват смайващи разлики в издръжливостта:

  • С аромат на черен шоколад: Мъжете са направили средно с 18 повторения повече в сравнение с неутралния аромат. Това се равнява на почти една цяла допълнителна серия.
  • С аромат на млечен шоколад: Участниците са направили с 9 повторения повече спрямо контролната група.

Интересен факт е, че субективното усещане за умора (колко „тежко“ е било движението) е останало абсолютно еднакво и при трите условия. Тоест, спортистите са работили повече, без да се чувстват по-изтощени.

Връзката между апетита, мозъка и сутрешния глад

Логиката подсказва, че ароматът на храна би раздразнил гладния човек, но изследването разкрива точно обратното. Преди тренировката вдишването на черен шоколад е намалило чувството за глад и желанието за ядене у участниците, като е усилило усещането за ситост.

Според ръководителя на изследването д-р Мохамед Нашрудин бин Нахарудин, потискането на апетита е един от възможните механизми, но не е единственият. Други фактори включват психо-емоционалните асоциации с шоколада, които подсъзнателно повишават мотивацията и намаляват усещането за централна умора в мозъка.

Рано ли е за шоколадов парфюм във фитнеса?

Учените подчертават, че това е пилотно доказателство за концепцията, а не готова рецепта за спортисти. Експериментът е проведен само с мъже, на празен стомах и при едно конкретно упражнение.

Въпреки това, проучването отваря вратата към очарователен въпрос: Ако ароматите могат да променят начина, по който мозъкът възприема глада и умората, възможно ли е в бъдеще обонятелната стимулация да стане част от спортната подготовка? Засега идеята за фитнес зала с ухание на шоколад си остава просто една много приятна мисъл.

Източник: sciencealert    
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