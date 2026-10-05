България

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

Съдът остави в ареста Славчо Мегеров, прокуратурата проверява и версия за съучастници или поръчка

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 08:27
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О ръжието, с което е бил застрелян бизнесменът Илиян Филипов, все още не е открито. Няма и преки свидетели на убийството, извършено на 30 септември около 01:00 часа в жилищна кооперация в Пловдив.

Това стана ясно след заседанието на Окръжния съд в Пловдив в неделя, който остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в умишленото убийство на Филипов.

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Престъплението е квалифицирано като предумишлено. Според първоначалните данни на прокуратурата възможният мотив са неуредени финансови отношения между двамата.

Съдът прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, които свързват Мегеров с убийството, както и че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Решението не е окончателно и обвиняемият може да го обжалва.

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

  • Версията за „черно тoтo“

За първи път по време на заседанието за мярката за неотклонение бяха представени данни за предполагаемите финансови отношения между Филипов и Мегеров.

Според прокуратурата в основата на конфликта стои така нареченото „чернo тoтo“, в което, по данни по делото, са участвали както убитият бизнесмен, така и обвиняемият.

От държавното обвинение посочват, че Мегеров е дължал значителна сума на Филипов и именно това може да е свързано с убийството, предаде NOVA.

Засега прокуратурата не разполага с точни данни за размера на сумата. По неофициална информация става дума за няколко милиона лева, натрупани през последните две години. Тези данни са събрани от свидетелски показания на хора от близкия кръг на убития, уточниха от прокуратурата.

Полицията и прокуратурата проверяват и други версии, включително дали Мегеров е имал съучастници или е действал по поръчка.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

  • Как е проследено движението на Мегеров

В съдебната зала стана ясно, че Илиян Филипов е бил убит с един куршум в главата. Това е установено при извършената аутопсия.

По делото са приобщени и записи от охранителни камери в района. Според прокуратурата на тях е проследено движението на Славчо Мегеров във фаталната нощ - как се приближава до жилищната кооперация, влиза в сградата и след това я напуска.

Мегеров се е придвижвал в Пловдив с личния автомобил на сестра си. След убийството той е изхвърлил дрехите, с които е бил облечен, в контейнер. След това е върнал автомобила пред дома на сестра си, качил се е в друга кола и с нея по-късно е бил задържан в София.

Директорът на полицията в Пловдив: Мегеров и Илиян Филипов са се срещали две седмици преди убийството

  • Сигналът за убийството

Сигналът за убийството е подаден от жена, с която Филипов е бил в близки отношения и която също се е намирала в жилищната кооперация.

Тя се е прибрала по-рано от него. При влизането си в сградата е забелязала мъж, който слиза по стълбите, и видяла, че в едната си ръка държи пистолет.

Жената веднага се е обадила на Филипов, за да го предупреди какво се случва. Около 15 минути по-късно той се е върнал в кооперацията. Именно тогава във фоайето на сградата се е стигнало до стрелбата, при която бизнесменът е загинал.

Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

Делото за мярката за неотклонение е разгледано от съдия Петко Минев, който е постановил и задържането под стража на непълнолетните, обвинени по делото за убийството на Младежкия хълм.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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