Свят

Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет край Нантъкет

Четирима канадски граждани и двама жители на Бермудските острови са били на борда

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 07:10
Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет край Нантъкет
Източник: AP/БТА

Б реговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на шестимата души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантъкет в щата Масачузетс, предаде "Ройтерс".

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Властите съобщиха, че на борда са пътували четирима канадски граждани и двама граждани на Бермудските острови. Самолетът е бил на път за международното летище "Лоугън" в Бостън.

"Прекратяването на операция по издирване никога не е лесно решение", заяви в официално изявление контраадмирал Матю Лейк, командир на Североизточния район на Бреговата охрана на САЩ.

Бреговата охрана посочва, че след откриването на отломки в събота вечерта от самолет "Гълфстрийм", летящ от Бермудите към Бостън, през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация и плавателни съдове.

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Според данни на сайта за проследяване на полети "ФлайтАуеър" самолетът, регистриран на канадския доставчик на въздушен медицински транспорт "Латитюд Еър Амбюланс", е излетял от Бермудите в събота.

"Предвид информацията, предоставена от властите, и приключването на фазата по търсене и спасяване, трябва да се изправим пред болезнената реалност, че четиримата членове на екипа на "Латитюд", нашият пациент и придружителят на пациента на борда на полет Heartbeat 104 вероятно са загинали", заявиха снощи от компанията.

"Латитюд" добави, че ще сътрудничи на компетентните органи от САЩ и Канада в усилията по издирването на останките и в разследването на причините за катастрофата.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Асен Георгиев    
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