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Специални дронове ще наблюдават поглъщането на въглероден диоксид в Южния океан

Автономните платформи ще изминават по 22 000 километра в суровите антарктически води, за да събират данни за климата в реално време

5 октомври 2026, 06:47
Специални дронове ще наблюдават поглъщането на въглероден диоксид в Южния океан
Източник: БТА

Н ова флотилия от безпилотни надводни апарати беше изпратена от град Хобарт, щата Тасмания, Австралия, за да наблюдава Южния океан и да подобри разбирането за това какво количество въглероден диоксид (CO₂) от атмосферата се поглъща от океанската повърхност, съобщи Синхуа.

Безпилотните надводни апарати ще бъдат изпращани на всяко тримесечие в продължение на пет години, за да обикалят Антарктида, като работят в суровите условия на Южния океан, се посочва в изявление, публикувано днес от Организацията на научната общност и промишлените проучвания – националната научна агенция на Австралия.

Безпилотните надводни апарати са автономни мобилни изследователски платформи, които се захранват от вятърна и слънчева енергия. Те ще работят в отдалечени морски райони в продължение на месеци, като записват данни в реално време, за да помогнат за по-доброто разбиране на поглъщането на въглероден диоксид от океаните.

При всяко разполагане се очаква апаратите да изминават около 22 000 километра в Южния океан, като целта е да се събират данни през различни сезони и в райони, където корабоплаването е ограничено, каза главният научен изследовател на Организацията на научната общност и промишлените проучвания Елизабет Шадуик.

Проектът е международен и в него участват Организацията на научната общност и промишлените проучвания, Националното управление за океански и атмосферни изследвания на Съединените щати, Южноафриканската обсерватория за въглерода и климата на Южния океан и други партньори.

Според Организацията на научната общност и промишлените проучвания океаните поглъщат и съхраняват около една трета от въглеродния диоксид, който се абсорбира от атмосферата всяка година, като Южният океан е отговорен за около 40 процента от глобалното поглъщане на въглероден диоксид от океаните.

Безпилотните надводни апарати ще събират непрекъснато атмосферни и океанографски данни за концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата, вятъра, температурата, включително температурата на морската повърхност, солеността, разтворения кислород и количеството въглероден диоксид в морската вода.

Проучването ще допринесе за изготвянето на ежегодния „Глобален въглероден бюджет“ (Global Carbon Budget), който количествено определя източниците и поглътителите на въглероден диоксид.

Източник: БТА/Теодора Йорданова    
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