България

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

Над 1000 декара гора, сухи треви и храсти са обхванати от огъня край село Горно Луково

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 06:53
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Б езсънна нощ за пожарникарите в Хасковско. Глемият пожар в Източните Родопи се прехвърли и на гръцка територия. Огънят пламна в района на село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение.

Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на голям пожар в Хасковско, обявиха частично бедствено положение

Пламъците са обхванали над 1000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма данни за непосредствена опасност за населените места в района, предаде NOVA.

На терен в неделя бяха 13 екипа на ПБЗН от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер направи просеки за ограничаване разпространението на огъня. Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ оказа помощ за потушаването на стихията.

Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 16:47 часа и се насочи към засегнатите райони.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър. Промените в посоката на вятъра допълнително затрудняват действията по гасенето на пожара.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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