Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

Б езсънна нощ за пожарникарите в Хасковско. Глемият пожар в Източните Родопи се прехвърли и на гръцка територия. Огънят пламна в района на село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение.
Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на голям пожар в Хасковско, обявиха частично бедствено положение
Пламъците са обхванали над 1000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма данни за непосредствена опасност за населените места в района, предаде NOVA.
На терен в неделя бяха 13 екипа на ПБЗН от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер направи просеки за ограничаване разпространението на огъня. Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ оказа помощ за потушаването на стихията.
Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 16:47 часа и се насочи към засегнатите райони.
Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър. Промените в посоката на вятъра допълнително затрудняват действията по гасенето на пожара.