Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

У краинският парламент утвърди днес кандидатурата на Евген Хмара за нов министър на отбраната, предаде "Ройтерс".

Украинският президент Володимир Зеленски номинира Хмара, когото по-рано назначи за изпълняващ длъжността министър на отбраната, след като миналия месец отстрани от този пост Михайло Федоров.

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Кандидатурата на Хмара бе подкрепена от 312 депутати при изискуем минимум от 226 депутати за утвърждаването ѝ.

Припомняме, че на 15 юли оставка подаде и тогавашният министър на отбраната Михайло Федоров. Освобождаването на поста му създаде управленския вакуум, който сега се запълва с утвърждаването на кандидатурата на Евген Хмара.