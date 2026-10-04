Дефицит на красиви мъже в Англия: Къде изчезнаха кандидатите за „Мистър“?

С амо седем души са кандидатствали за конкурса за красота „Мистър Англия“, писа „Дейли стар“. Организаторите на конкурса се оплакват от сериозен недостиг на красиви мъже във Великобритания. Те твърдят, че британците са срамежливи и бавни и не бързат да се състезават за титлата, за разлика от жените.

„Мис Англия“ получава над хиляда кандидатури годишно.

Организаторите отдават ниската активност на факта, че конкурсите за красота за жени са по-добре рекламирани и по-традиционни. В опит да поправят ситуацията, те помолиха полуфиналистките от „Мис Англия“ да номинират своите приятели и гаджета. Участниците трябва да са мъже на възраст между 17 и 27 години. Изискванията изискват те да бъдат необвързани, уверени, атлетични, красиви и харизматични. Те също така се насърчават да участват в благотворителна дейност.

Финалът на „Мистър Англия“ ще се проведе на 11 октомври в театър „Мелтън“ в Мелтън Моубрей. Националният победител ще представлява страната на международното състезание „Мистър Свят“.

По-рано беше съобщено, че 25-годишният британец Алекс Мейджър, който е работил като механик, е решил да промени диетата си и да стане модел, за да се отърве от акнето си. След това той се състезава в мъжкия конкурс за красота „Мистър Глоубъл“ и стига до финала на „Мистър Англия“.