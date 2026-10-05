Заради опасения за сигурността: САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

САЩ изтеглиха своите бомбардировачи B-1 от военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия. Това съобщи представител на Пентагона, цитиран от „Ройтерс“ и "Асошиейтед прес".

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Дванадесет бомбардировача B-1 бяха разположени във военновъздушната база на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“, северозападно от Лондон. Самолетите бяха използвани от САЩ при ударите срещу Иран.

„Макар съображенията за оперативна сигурност да не ни позволяваха да потвърдим в реално време преместването на наши сили и техника, сега можем да потвърдим, че всички американски бомбардировачи, разположени във Феърфорд, са се завърнали в постоянните си бази в САЩ“, посочи говорител на Пентагона в електронно писмо.

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Опасения за атака срещу базата

В сряда британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания разполага със „сериозни индикации“ за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата.

Иран отхвърли обвиненията за връзка с предполагаемия план като неоснователни и извика британския посланик в Техеран за обяснения по случая.

„Уолстрийт джърнъл“ първи съобщи, че американските самолети са били изтеглени заради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми терористични планове срещу обекта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат „големи щети“. Държавният секретар Марко Рубио също посочи наличие на „намеса на чуждестранен фактор“.

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B-1 са участвали в ударите срещу Иран

Британското правителство беше разрешило на САЩ да използват базираните във „Феърфорд“ бомбардировачи за удари по ирански ракетни позиции. От тези позиции са били извършвани атаки срещу кораби в района на Ормузкия проток.

След изтеглянето всички 12 американски B-1, разположени във „Феърфорд“, вече са се върнали в постоянните си бази на територията на САЩ.