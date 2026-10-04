Любопитно

Мрачна тайна в тавана: Жена откри рисунка от 1834 г. и разкри ужасяващо убийство в семейството си

Докато реставрира двувековното си семейно имение, 29-годишната Сомър попадна на зловещ надпис, който я отведе до жестока трагедия от миналото, разиграла се на Хелоуин

4 октомври 2026, 22:22
Мрачна тайна в тавана: Жена откри рисунка от 1834 г. и разкри ужасяващо убийство в семейството си
Източник: iStock

Д окато реставрират близо 200-годишното си семейно имение, млада двойка попадна на шокиращи рисунки, животински скелети и буркан със паяци, съобщава People.

29-годишната Сомър Дюран и съпругът ѝ Антонио започват с ентусиазъм реставрацията на историческия си дом, построен от нейните предци през далечната 1834 г. Къщата, която никога не е напускала семейството, обаче започва да разкрива зловещи тайни от миналото, скрити под дебел слой прах на тавана.

Проучвайки графитите, имената и датите, надраскани по стените от предишните поколения, Сомър забелязва име, което се повтаря отново и отново. Точно до него открива обезпокоителна и „доста графична“ рисунка на жена.

Убийство в нощта на Хелоуин

Любопитството кара Сомър да започне собствено разследване чрез преглед на архивни документи, смъртни актове и стари вестници. Разкритието се оказва разтърсващо: името на стената принадлежи на нейната прапралеля.

Документите разкриват, че едва два месеца след сватбата си, жената е била брутално убита точно в нощта на Хелоуин.

„Не мога да бъда сигурна какво точно е трябвало да изобразява рисунката на тавана и кой я е направил, но разкриването на трагичната ѝ съдба даде на този графит съвсем различен, мрачен контекст“, разказва Дюран.

Загадъчни буркани, животински скелети и паяци

Таванът и подземните помещения на двувековния дом се оказват истински капсули на времето, но не всички открития са приятни. Докато почистват къщата, семейството попада на:

  • Животински скелети: Двойката открива два пълни животински скелета — един на тавана и един, прибран във вехта метална кутия за обяд.
  • Буркан с кост и паяци: Под къщата, близо до стария кладенец, Сомър намира стъклен буркан, пълен с паяци и малка кост. „Върнах го обратно там, където го намерих, без да задавам повече въпроси!“, признава тя.
  • Буркани с храна от XIX век: Открити са още консервирани домати, луковици и малини в буркани с капачки отпреди повече от 130 години.

Интернет общността се включва в разследването

Сомър споделя находките си в TikTok, където хиляди последователи се включват в онлайн разследването. С тяхна помощ семейството успява да идентифицира логата на стари медицински шишенца, буркани от туршии и дори стари снимки.

Проучването разкрива и втора семейна трагедия - сестрата на убитата прапралеля също е починала съвсем млада, броени месеци след сватбата си, след тежка инфекция.

Въпреки страховитите разкрития, Сомър и Антонио продължават с реставрацията на къщата, решени да сглобят целия пъзел на своята родословна история.

Източник: People    
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