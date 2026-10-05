Свят

Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан

Мадяр обеща на избирателите да накаже облагодетелстваните от системата на Орбан, който според него е превърнал Унгария в "мафиотска държава"

5 октомври 2026, 08:25
Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан
Източник: БТА

М адяр обеща на избирателите да накаже облагодетелстваните от системата на Орбан, който според него е превърнал Унгария в "мафиотска държава". Но може ли това да се случи без намеса в правосъдната система, съобщи Deutsche Welle.

Едно от най-важните предизборни обещания на новия унгарски премиер Петер Мадяр беше да разкрие корупцията в системата на Виктор Орбан, да върне заграбеното имущество и да потърси отговорност от виновните. Или както заяви Мадяр накратко - да ликвидира мафиотската държава на Орбан.

През юни т.г. Мадяр започна операция "Чистилище", но въпреки гръмкото ѝ название тя до момента не е довела до особени резултати - мащабна чистка в държавния апарат не беше осъществена, единствено бе спряна част от държавните парични потоци към близки до Орбан бизнесмени. Полицията и прокуратурата се заеха с няколко случая на по-скоро слабоизвестни личности, а арестуваните са още по-малко. Междувременно бе създадена Агенция за връщане на заграбеното имущество, но тя още не е започнала работа.

В началото на седмицата обаче се стигна до арестите на двама настоящите депутати и бивши министри на Орбан по обвиненията в корупция. Големият въпрос сега е дали операция "Чистилище" ще се превърне в спектакъл или правосъдието ще може независимо да отсъди по случаите. 

Нелегално партийно финансиране и подкупи

В понеделник депутатите от управляващата партия "Тиса" свалиха имунитета на двама народни представители - бившия министър на културата Балаж Ханко и бившия министър на националното развитие Миклош Шещак. И срещу двамата се водят разследвания за корупция.

Балаж Ханко не се смята за част от тези, които са били най-облагодателстваните в системата на Орбан, но той олицетворява практиката да бъдат финансиране с обществени средства партията на бившия премиер, приближените му, предизборните кампании и пропагандните акции. Конкретно Ханко в качеството си на министър е раздал неправомерно 50 милиона евро от контролирания от него Национален културен фонд, включително за предизборни цели, гласят обвиненията.

Случаят с Миклош Шещак е по-различен - той е един от най-богатите унгарски депутати. За неговите корупционни афери се пише от над десетилетие, в това число и за взет подкуп заедно със съучастник от около 30 милиона евро. Става дума за периода 2015-2018 година, като обвиненията са свързани с договори в сферите на транспорта и строителството.

Шествието на Балаж Ханко

След отнемането на имунитета му в понеделник, Шещак директно се отправи към прокуратурата, която го изпрати в следствения арест. Но пък Ханко се появи в понеделник в парламента със съпругата си и с четирите си деца тийнейджъри и след отнемането на имунитета му каза, че чака решението на властите и на практика се барикадира в сградата.

Той напусна парламента едва когато председателката Агнес Форстхофер го призова писмено да направи това и в крайна сметка се насочи към прокуратурата, като бе съпроводен от семейството му и представители на "Фидес". Всичко това бе излъчвано на живо в страницата на Орбан във Фейсбук. След като шофьорът на Ханко, без да иска, го забрави и потегли без него, излъчването бе прекъснато. Вечерта унгарските медии информираха, че и Ханко е в следствения арест.

Мадяр жертва имунитета си

Премиерът Петер Мадяр държа в парламента остра реч и срещу двамата. Но преди това бе свален и неговият имунитет за обвинения в кражба. През юни 2024 година Мадяр взел телефона на мъж, който непозволено го снимал в нощен клуб, и хвърлил телефона в река Дунав.

Самият Мадяр изрично поиска имунитетът му да бъде свален, вероятно за да демонстрира, че законът важи за всички. Но тази маневра е и рискована - защото ако бъде осъден, Мадяр може да загуби депутатския си мандат.

Премиерът зададе по време на речта си в парламента и въпроса: "Колко стотици хиляди телефона би трябвало да бъдат хвърлени в Дунава, за да се доближим до нивото на откраднатите от мафията на "Фидес" милиарди?".

Мадяр - между правосъдието и обществените очаквания

Мадяр похвали редовите служители в унгарската правосъдна система, но отправи упреци към ръководството на Главната прокуратура, че постоянно прикривало случаите на корупция, свързана със системата на Орбан. Това става в разгара на спор за новия главен прокурор на страната.

Фракцията на "Тиса" отхвърли кандидата, предложен от президента, тъй като брат му е служител на контраразузнаването и в това си качество е обвиняем по актуално дело. През март Орбан нареди да бъде задържан украинско превозно средство, което легално пренася пари и злато. Тогавашният премиер се опита да обвини опозицията, че се финансира от Украйна, а днес част от замесените са обвинени за злоупотреба със служебно положение.

Към Мадяр в момента се отправят критики, че твърде много се меси в правосъдната система. От друга страна, много унгарци очакват бързи действия срещу облагодетелстваните от Орбан. Актуално проучване показва, че мнозинството унгарци смятат системата на Орбан за "системно корумпирана" и я определят като "мафиотска държава". Респективно Мадяр и неговото правителство са изправени пред предизвикателството да маневрират между правовата държава и обществените очаквания. 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Петер Мадяр Виктор Орбан Унгария Корупция Мафиотска държава Операция Чистилище Депутатски имунитет Правосъдие Тиса Фидес
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Технологии Преди 18 минути

Компютърът ни разполага с много от най-важната ни лична информация и затова е силно препоръчително да я защитим добре, като добрата парола на Windows е само една малка стъпка, но има и още какво да направим, за да ограничим достъпа

Прелетелият през фонтана в Горна Оряховица: С близо 2 промила, без книжка и с досие в полицията

Прелетелият през фонтана в Горна Оряховица: С близо 2 промила, без книжка и с досие в полицията

България Преди 57 минути

Полицията установи, че мъжът е неколкократно залавян да шофира без книжка и след употреба на алкохол, а общината ще търси обезщетение за нанесените щети по съоръжението

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

България Преди 1 час

До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си

<p>Акция в пловдивска болница: Разследват&nbsp;източване на средства от НЗОК</p>

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

България Преди 1 час

Полиция влезе в УМБАЛ „Св. Георги“, изземва се медицинска документация и се разпитват лекари и пациенти

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Ще разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

България Преди 1 час

Димитър Балев призова да се следва официалната информация на полицията и прокуратурата

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

Любопитно Преди 2 часа

<p>САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база &bdquo;Феърфорд&ldquo;</p>

Заради опасения за сигурността: САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

Свят Преди 2 часа

Това става седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия

Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

България Преди 2 часа

Служители на ИАРА настояват агенцията да запази статута си на самостоятелна структура

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Свят Преди 3 часа

Сенаторът излезе начело на първия тур, но не успя да спечели президентския пост още сега

Иранският петролен министър подаде оставка

Иранският петролен министър подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Мохсен Пакнеджад е заменен временно от ръководителя на Националната иранска петролна компания

<p>Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет</p>

Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет край Нантъкет

Свят Преди 3 часа

Четирима канадски граждани и двама жители на Бермудските острови са били на борда

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

България Преди 3 часа

Иван Шишков ще се срещне и с представители на местната власт

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

България Преди 3 часа

Над 1000 декара гора, сухи треви и храсти са обхванати от огъня край село Горно Луково

.

Специални дронове ще наблюдават поглъщането на въглероден диоксид в Южния океан

Любопитно Преди 3 часа

Автономните платформи ще изминават по 22 000 километра в суровите антарктически води, за да събират данни за климата в реално време

,

Шоколадов трик във фитнеса: Как само ароматът на какао увеличава силата

Любопитно Преди 3 часа

Учени откриха, че вдишването на черен шоколад преди серия помага на спортистите да направят значително повече повторения, без упражнението да им се струва по-тежко

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Хайди Клум „сложи“ Айфеловата кула на главата си и превзе Париж в огненочервено

Edna.bg

Гаджето на Гришо на вечеря с Ева Лонгория и София Вергара в Париж

Edna.bg

Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

Nova.bg

„Откажи се от договора”: Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването

Nova.bg