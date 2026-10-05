Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан

М адяр обеща на избирателите да накаже облагодетелстваните от системата на Орбан, който според него е превърнал Унгария в "мафиотска държава". Но може ли това да се случи без намеса в правосъдната система, съобщи Deutsche Welle.

Едно от най-важните предизборни обещания на новия унгарски премиер Петер Мадяр беше да разкрие корупцията в системата на Виктор Орбан, да върне заграбеното имущество и да потърси отговорност от виновните. Или както заяви Мадяр накратко - да ликвидира мафиотската държава на Орбан.

През юни т.г. Мадяр започна операция "Чистилище", но въпреки гръмкото ѝ название тя до момента не е довела до особени резултати - мащабна чистка в държавния апарат не беше осъществена, единствено бе спряна част от държавните парични потоци към близки до Орбан бизнесмени. Полицията и прокуратурата се заеха с няколко случая на по-скоро слабоизвестни личности, а арестуваните са още по-малко. Междувременно бе създадена Агенция за връщане на заграбеното имущество, но тя още не е започнала работа.

В началото на седмицата обаче се стигна до арестите на двама настоящите депутати и бивши министри на Орбан по обвиненията в корупция. Големият въпрос сега е дали операция "Чистилище" ще се превърне в спектакъл или правосъдието ще може независимо да отсъди по случаите.

Нелегално партийно финансиране и подкупи

В понеделник депутатите от управляващата партия "Тиса" свалиха имунитета на двама народни представители - бившия министър на културата Балаж Ханко и бившия министър на националното развитие Миклош Шещак. И срещу двамата се водят разследвания за корупция.

Балаж Ханко не се смята за част от тези, които са били най-облагодателстваните в системата на Орбан, но той олицетворява практиката да бъдат финансиране с обществени средства партията на бившия премиер, приближените му, предизборните кампании и пропагандните акции. Конкретно Ханко в качеството си на министър е раздал неправомерно 50 милиона евро от контролирания от него Национален културен фонд, включително за предизборни цели, гласят обвиненията.

Случаят с Миклош Шещак е по-различен - той е един от най-богатите унгарски депутати. За неговите корупционни афери се пише от над десетилетие, в това число и за взет подкуп заедно със съучастник от около 30 милиона евро. Става дума за периода 2015-2018 година, като обвиненията са свързани с договори в сферите на транспорта и строителството.

Шествието на Балаж Ханко

След отнемането на имунитета му в понеделник, Шещак директно се отправи към прокуратурата, която го изпрати в следствения арест. Но пък Ханко се появи в понеделник в парламента със съпругата си и с четирите си деца тийнейджъри и след отнемането на имунитета му каза, че чака решението на властите и на практика се барикадира в сградата.

Той напусна парламента едва когато председателката Агнес Форстхофер го призова писмено да направи това и в крайна сметка се насочи към прокуратурата, като бе съпроводен от семейството му и представители на "Фидес". Всичко това бе излъчвано на живо в страницата на Орбан във Фейсбук. След като шофьорът на Ханко, без да иска, го забрави и потегли без него, излъчването бе прекъснато. Вечерта унгарските медии информираха, че и Ханко е в следствения арест.

Мадяр жертва имунитета си

Премиерът Петер Мадяр държа в парламента остра реч и срещу двамата. Но преди това бе свален и неговият имунитет за обвинения в кражба. През юни 2024 година Мадяр взел телефона на мъж, който непозволено го снимал в нощен клуб, и хвърлил телефона в река Дунав.

Самият Мадяр изрично поиска имунитетът му да бъде свален, вероятно за да демонстрира, че законът важи за всички. Но тази маневра е и рискована - защото ако бъде осъден, Мадяр може да загуби депутатския си мандат.

Премиерът зададе по време на речта си в парламента и въпроса: "Колко стотици хиляди телефона би трябвало да бъдат хвърлени в Дунава, за да се доближим до нивото на откраднатите от мафията на "Фидес" милиарди?".

Мадяр - между правосъдието и обществените очаквания

Мадяр похвали редовите служители в унгарската правосъдна система, но отправи упреци към ръководството на Главната прокуратура, че постоянно прикривало случаите на корупция, свързана със системата на Орбан. Това става в разгара на спор за новия главен прокурор на страната.

Фракцията на "Тиса" отхвърли кандидата, предложен от президента, тъй като брат му е служител на контраразузнаването и в това си качество е обвиняем по актуално дело. През март Орбан нареди да бъде задържан украинско превозно средство, което легално пренася пари и злато. Тогавашният премиер се опита да обвини опозицията, че се финансира от Украйна, а днес част от замесените са обвинени за злоупотреба със служебно положение.

Към Мадяр в момента се отправят критики, че твърде много се меси в правосъдната система. От друга страна, много унгарци очакват бързи действия срещу облагодетелстваните от Орбан. Актуално проучване показва, че мнозинството унгарци смятат системата на Орбан за "системно корумпирана" и я определят като "мафиотска държава". Респективно Мадяр и неговото правителство са изправени пред предизвикателството да маневрират между правовата държава и обществените очаквания.