Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Mасирана руска атака срещу украинската столица Киев и околностите тази нощ взе най-малко 4 жертви, съобщиха местните власти, цитирани от "Ройтерс".

Две са жертвите в самата столица, заяви кметът на Киев Виталий Кличко.

Още двама души са били убити в Киевска област, съобщи началникът на Киевската областна военна администрация Микола Калашник.

Според Кличко в резултат на масираната руска атака срещу украинската столица през нощта има щети във всички райони на града, предаде "Укринформ", като се позова на пост на киевския кмет в Telegram.

"Вече 56 души са пострадалите в резултат на вражеската атака срещу столицата. 30 от тях са хоспитализирани в градските болници. Сред тях има и две деца", написа Кличко.

Спасителите все още разчистват отломките в някои райони.

"Медицинските заведения в Киев предоставят необходимата пълна помощ на жителите на столицата", добави кметът.

Русия е атакувала Киевска област в Украйна тази нощ с хиперзвукова балистична ракета "Орешник", съобщиха украински медии, позовавайки се на говорител на военновъздушните сили. Според украинските ВВС Русия е нанесла масираните удари срещу Украйна с 600 дрона и 90 ракети, предаде "Ройтерс".