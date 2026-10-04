Регистрираха първия случай на сезонен грип у нас

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П ървият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2) е регистриран в България. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Вирусът е доказан на 30 септември чрез PCR тест. Той е открит в носогърлен секрет на пациентка, която е била хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.

Междувременно от 5 октомври започва възможността за имунизиране на деца срещу грип с назална ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете „Мисури“, „Дарвин“ и „Токио“.

За сезон 2026/2027 г. в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. По данни на Министерството на здравеопазването част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора на възраст над 65 години.