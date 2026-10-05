България

Есенна изненада: Жълт код за слана, а температурите през деня стигат 26°

НИМХ предупреждава за риск от слана, въпреки че максималните температури през деня ще достигнат 26 градуса

5 октомври 2026, 06:26
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В нимание, слана! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за слана в части от страната за понеделник, 5 октомври.

В понеделник ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21° и 26°.

В София максималните температури ще бъдат около 23°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 5 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 5 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Монтана, Враца, София Област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Ст. Загора, Пловдив, Добрич. 

При жълт код от НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни. Следете актуалните прогнози за времето, посочват синоптиците. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 5 октомври 2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 5 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от североизток, в следобедните часове – от изток. Максималните температури ще бъдат 19°-20°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност.

Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта ще е все още доста хладно с минимални температури между и 10°, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20° и 25°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 6 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 6 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

В сряда ще духа слаб вятър от юг и температурите ще се повишат.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 7 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 7 октомври 2026 г. Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
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Есенна изненада: Жълт код за слана, а температурите през деня стигат 26°

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