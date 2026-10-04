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Русия обяви, че е свалила 280 украински дрона за 12 часа

Руското министерство на отбраната съобщи, че между 8:00 и 20:00 часа са били спрени апарати от самолетен тип над 10 региона, Крим и акваторията на Черно и Азовско море

4 октомври 2026, 22:05
Русия обяви, че е свалила 280 украински дрона за 12 часа
Източник: БТА

Р уските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха днес 280 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Днес, от 08:00 часа московско време до 20:00 часа московско време силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 280 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Курска, Белгородска, Смоленска, Брянска, Калужка, Тулска, Орловска и Ростовска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Черно и Азовско море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
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