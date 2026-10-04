Вашингтон даде зелена светлина: Иранските авиолинии подновиха полетите до Ирак

И ранските авиокомпании възобновиха полетите до иракския град Наджаф в неделя, след като САЩ предоставиха на Багдад разрешение, позволяващо на санкционирани ирански превозвачи да извършват полети до този свещен за шиитите град, съобщи кореспондент на АФП.

Хусеин Мухана, служител на летището в Наджаф, заяви пред АФП, че „полетите между Ирак и Ислямска република Иран са възобновени през международното летище Наджаф“. Първият полет бе изпълнен от авиокомпания „Каспиан Еърлайнс“ (Caspian Airlines), като кореспондентът на АФП на летището съобщи, че е видял самолета да каца в 17:15 ч. (14:15 ч. по Гринуич). В петък иракското правителство обяви, че е постигнало споразумение със САЩ, позволяващо на иранските авиокомпании с изключение на „Махан Еър“ (Mahan Air) да извършват по 40 полета дневно до и от Наджаф, където се намира едно от най-почитаните светилища в шиитския ислям.

Миналия месец Ирак въведе в сила американската забрана за иранските превозвачи, което принуди пътниците трескаво да търсят алтернативи, особено на летището в Наджаф – основен център за иранските полети и главна дестинация за тях в Ирак.

Иранските авиокомпании превозват предимно шиитски поклонници до свещените градове в Ирак или иранци, посещаващи свети места в Ирак. Те обслужват и иракски студенти, учещи в Иран, както и пациенти, търсещи там медицинско лечение. САЩ също така предоставиха на националния превозвач „Иракски авиолинии“ (Iraqi Airways) разрешение за полети между Наджаф и Иран, като се очаква те да започнат този месец. Санкциите на Вашингтон срещу иранските авиокомпании са част от усилията за оказване на натиск върху икономиката на Техеран, като двете страни все още не са постигнали мир в продължаващия от месеци конфликт.