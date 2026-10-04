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Опитът за атентат в небето предизвика политическа криза и искания за оставка в Израел

След опита на омански пилот да разбие самолет от Дубай, опозицията обвини правителството на Нетаняху във „фалшиво разследване“ и поиска оставката на транспортния министър

4 октомври 2026, 21:42
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И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху нареди в неделя преглед на сигурността на международните полети до Израел след опита на омански втори пилот да разбие самолет, пътуващ от Дубай за Израел. Нетаняху е наредил на ръководителя на Съвета за национална сигурност Шмуел Бен Езра да назначи инспектор за задълбочен преглед на всички аспекти на сигурността на чуждестранната гражданска авиация до Израел, съобщи кабинетът на премиера.

Нетаняху нареди проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел

В Израел се засилват призивите за разследване на предполагаем пропуск в сигурността, който е позволил на оманския втори пилот на полет на flydubai от Дубай до Тел Авив в сряда да се опита да свали самолета, след като е нападнал индийския капитан. Според местни медии вторият пилот е имал намерение да разбие самолета над израелска територия. Полет FZ1073, с над 170 души на борда, е бил отклонен и е извършил аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Критиците насочиха вниманието си към въпроса как пилот от страна без дипломатически отношения с Израел е получил разрешение да управлява полет до Тел Авив. Министърът на транспорта Мири Регев отхвърли отговорността за пропуска, заявявайки, че надзорът върху сигурността на полетите, извършвани от чуждестранни авиокомпании, е в юрисдикцията на разузнавателните агенции Mossad и Shin Bet. Въпросът обаче се оказа по-сложен: доклад на държавния контрольор от 2024 г. препоръча да бъде изяснено разпределението на отговорностите за сигурността на международната гражданска авиация, включително на чуждестранните полети, пристигащи в Израел. Израелските медии съобщават, че пилоти от страни, враждебни на Израел, са летели многократно до страната през последните години.

Арестуваха пилота, обявен за терорист след опита да разбие самолета за Израел

Керен Тернер, бивша генерална директорка на Министерството на транспорта и настоящ кандидат на опозицията, обвини Регев за пропуска. Тя отбеляза, че Агенцията за гражданска авиация е под „пряко подчинение“ на нейното министерство. „Вие сте отговорни за сигурността на чуждестранните компании. Не Shin Bet, не Mossad. Вие. Това е решило правителството и това е, което законът постановява“, написа Тернер в X.

Полетът на ужасите: Какво се знае за инцидента с Flydubai

Лидерът на опозицията Яир Лапид отхвърли обявения от Нетаняху преглед на сигурността като „фалшиво разследване“. „Верижната поредица от провали, предшестващи инцидента, можеше да доведе до бедствие от исторически мащаб, и така ли отговаря израелският министър-председател?“ написа той в X, добавяйки: „Точно както Нетаняху избяга от разследване за клането на 7 октомври, той отново бяга.“

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Гади Айзенкот, основен претендент срещу Нетаняху на изборите на 27 октомври, също написа в X, че „в едно правомерно и функциониращо правителство министърът на транспорта щеше да подаде оставката си снощи“.

Източник: БГНЕС    
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