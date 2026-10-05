Създадено за Naturproduct

Любопитно

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

5 октомври 2026, 08:00
Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата
Източник: iStock

Д ългата коса никога не излиза от мода. Независимо дали я носим естествено права, на меки вълни или събрана в небрежен кок, тя има едно голямо предимство – позволява ни постоянно да променяме визията си. Но има и своята цена. Колкото по-дълъг е косъмът, толкова повече време е бил изложен на сушене, топлинна обработка, боядисване, слънце, триене и механично увреждане. Затова понякога предизвикателството не е косата да порасне, а да запазим дължината ѝ здрава.

1. Разресваме я прекалено агресивно

Когато бързаме, няколко по-силни движения с четката изглеждат безобидни. При заплетена дълга коса обаче дърпането увеличава механичното натоварване върху косъма. По-добрият подход е разресването да започва от краищата и постепенно да се преминава нагоре, без излишно дърпане.

2. Сушим косата на максимална температура

Сешоарът е почти неизбежна част от ежедневието, особено при дълга коса. Това не означава, че трябва да се отказваме от него, а да бъдем по-внимателни с температурата. Същото важи и за пресата и машата – колкото по-често ги използваме, толкова по-важни стават термозащитата и грижата за дължините.

3. Забравяме, че мократа коса изисква повече внимание

Енергичното търкане с хавлия е навик, който лесно можем да променим. Вместо това водата може внимателно да се попие, без косата да се усуква и дърпа. При дългите коси тази малка промяна се натрупва във времето.

Източник: iStock

4. Грижим се за краищата едва когато започнат да цъфтят

Сухите краища обикновено не се появяват изведнъж. Загубата на гладкост, заплитането и повишеното накъсване често идват по-рано. Именно затова добрата рутина за дълга коса трябва да бъде насочена не само към скалпа, но и към запазването на състоянието на самия косъм по цялата му дължина.

5. Избираме шампоана само според скалпа

При дългата коса има две различни зони с различни потребности – сравнително „младата“ коса около корените и много по-старата част към краищата. Затова е добра идея да търсим формули, които едновременно почистват скалпа и са съобразени с нуждите на склонните към сухота, заплитане и накъсване дължини.

Точно с тази идея е разработен Parusan Long Hair – шампоан, насочен специално към нуждите на дългата и склонна към накъсване коса. Формулата комбинира кератин за укрепване и заглаждане на структурата на косъма, хиалуронова киселина за хидратация и по-лесно разресване, пантенол за мекота и еластичност, рициново масло, биотин и кофеин. Комбинацията е създадена да подпомага запазването на дължините, да намалява накъсването и фриз ефекта и да оставя косата по-гладка и блестяща. Формулата е без парабени и силикони и е подходяща за ежедневна употреба.

6. Носим една и съща стегната прическа всеки ден

Високата опашка изглежда страхотно, но когато ластикът постоянно притиска едно и също място, там се създава допълнително механично натоварване. Редуването на различни прически и по-меките аксесоари за коса са дребни промени, които могат да бъдат особено полезни при голяма дължина.

Източник: iStock

7. Мислим само за растежа, а не за запазването на дължината

Това може би е най-важната промяна в начина, по който гледаме на дългата коса. Не е достатъчно тя просто да расте от корена. Ако краищата постоянно се накъсват и се налага да ги подстригваме, трудно ще достигнем мечтаната дължина.

Затова тайната на красивата дълга коса всъщност не е една „магическа“ стъпка. Тя е комбинация от нежно третиране, разумно използване на топлина, правилно разресване и козметична грижа, съобразена с факта, че дължините са най-старата и най-изложена на увреждане част от косата.

И може би най-доброто правило е простичко: ако искаме по-дълга коса, трябва първо да се научим да пазим дължината, която вече имаме.

Повече за Parusan Long Hair

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Създадено за Naturproduct

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Технологии Преди 17 минути

Компютърът ни разполага с много от най-важната ни лична информация и затова е силно препоръчително да я защитим добре, като добрата парола на Windows е само една малка стъпка, но има и още какво да направим, за да ограничим достъпа

На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

Свят Преди 37 минути

Американският държавен секретар ще обсъди защитата на Арктика, сигурността в Източното Средиземноморие и отбраната в Атлантика на фона на руската активност и кризата в Близкия изток

Заловиха шофьор без книжка и глоба от ﻿500 евро, карал в насрещното на АМ "Европа"

Заловиха шофьор без книжка и глоба от ﻿500 евро, карал в насрещното на АМ "Европа"

България Преди 56 минути

Сигналът е подаден от гражданин, а от полицията определиха реакцията като "светкавична"

Украйна обяви, че е извадила от строя над 51% от руските петролни мощности; руски удар в Харков взе жертва

Украйна обяви, че е извадила от строя над 51% от руските петролни мощности; руски удар в Харков взе жертва

Свят Преди 1 час

Според началника на областната военна администрация Виталий Диакивнич атаката е оставила около 22 000 потребители временно без електрозахранване

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

България Преди 1 час

До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си

<p>Акция в пловдивска болница: Разследват&nbsp;източване на средства от НЗОК</p>

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

България Преди 1 час

Полиция влезе в УМБАЛ „Св. Георги“, изземва се медицинска документация и се разпитват лекари и пациенти

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Ще разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен

Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан

Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан

Свят Преди 2 часа

Мадяр обеща на избирателите да накаже облагодетелстваните от системата на Орбан, който според него е превърнал Унгария в "мафиотска държава"

<p>САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база &bdquo;Феърфорд&ldquo;</p>

Заради опасения за сигурността: САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

Свят Преди 2 часа

Това става седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Свят Преди 2 часа

Сенаторът излезе начело на първия тур, но не успя да спечели президентския пост още сега

Иранският петролен министър подаде оставка

Иранският петролен министър подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Мохсен Пакнеджад е заменен временно от ръководителя на Националната иранска петролна компания

<p>Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет</p>

Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет край Нантъкет

Свят Преди 3 часа

Четирима канадски граждани и двама жители на Бермудските острови са били на борда

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

България Преди 3 часа

Иван Шишков ще се срещне и с представители на местната власт

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

България Преди 3 часа

Над 1000 декара гора, сухи треви и храсти са обхванати от огъня край село Горно Луково

.

Специални дронове ще наблюдават поглъщането на въглероден диоксид в Южния океан

Любопитно Преди 3 часа

Автономните платформи ще изминават по 22 000 километра в суровите антарктически води, за да събират данни за климата в реално време

,

Шоколадов трик във фитнеса: Как само ароматът на какао увеличава силата

Любопитно Преди 3 часа

Учени откриха, че вдишването на черен шоколад преди серия помага на спортистите да направят значително повече повторения, без упражнението да им се струва по-тежко

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Хайди Клум „сложи“ Айфеловата кула на главата си и превзе Париж в огненочервено

Edna.bg

Гаджето на Гришо на вечеря с Ева Лонгория и София Вергара в Париж

Edna.bg

Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

Nova.bg

„Откажи се от договора”: Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването

Nova.bg