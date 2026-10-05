България

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

Иван Шишков ще се срещне и с представители на местната власт

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 07:05
Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград
Източник: iStock photos/Getty images

П родължават инспекциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на инфраструктурни обекти в страната.

Днес министър Иван Шишков ще посети участъка между Мездра и Ботевград, където се извършват ремонтни дейности.

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

В рамките на посещението са предвидени и срещи с представители на местната власт. В тях ще участват представители на Враца, Ботевград, Правец, Етрополе и Своге.

Проверките и разговорите са част от инициативата „Регионите говорят“, чрез която се обсъждат актуалното състояние и проблемите на инфраструктурата по места.

Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

До момента са инспектирани инфраструктурни проекти в Добрич, Варна, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Плевен и Ловеч.

Редактор: Василена Василева
инфраструктура Иван Шишков МРРБ пътни ремонти Северозападна България Мездра - Ботевград Регионите говорят инспекции пътна мрежа местна власт
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