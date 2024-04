Кейт Мидълтън стана най-популярната кралска особа във Великобритания

П ринцеса Кейт от Уелс се превърна в най-популярната кралска особа във Великобритания след като й бе поставена диагнозата рак, съобщава ДПА.

Кейт изпревари съпруга си, уелския принц Уилям, като 76% от анкетираните британци заявиха, че имат положително мнение за бъдещата британска кралица.

Рейтингът на популярността ѝ се е повишил с шест процентни пункта от началото на годината, през което време тя отправи видеопослание към нацията, в което обяви лечението си с химиотерапия.

Престолонаследникът Уилям, с положителен рейтинг от 73% в проучването на YouGov, слезе от челната позиция със спад от един процентен пункт за разлика от януари, но все пак остава вторият най-предпочитан сред кралските особи.

Около 1/5 от хората (21%) имат отрицателно мнение за принца в сравнение с 15% за принцесата.

Сестрата на крал Чарлз Трети – Ана, е на следващото трето място с положителен рейтинг от 71%, като принцесата има най-малък отрицателен рейтинг - 13%.

Тя е следвана от Чарлз, който също като Кейт се лекува от рак.

Кралят има 63% положителен рейтинг и 30% отрицателен, а след него се нареждат брат му принц Едуард, херцог на Единбург, с 54% положителен рейтинг, и кралица Камила, която се е повишила с два процентни пункта от януари насам, като 50% имат положително мнение за Камила.

