Кейт Мидълтън е "изключително трогната" от посланията за подкрепа

К ейт, британската принцеса на Уелс и съпругът ѝ принц Уилям са "изключително трогнати" от посланията за подкрепа, които получиха, след като тя обяви диагнозата си, че е болна от рак, заяви говорител на двореца Кенсингтън, предаде Ройтерс.

"Принцът и принцесата са изключително трогнати от от любезните послания на хората тук, в Обединеното кралство, от цялата Общност на нациите и по света в отговор на съобщението от нейно кралско височество", се казва в изявлението на говорителя.

Political leaders, celebrities, and cancer survivors all sent messages of support to Kate Middleton after she revealed that she is undergoing chemotherapy. https://t.co/kAL2tzOcjL