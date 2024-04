Проблемът с известността на Кейт Мидълтън

С поред Шарън Озбърн таблоидното внимание към принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, което се засили преди обявяването на рака ѝ, може да се свърже с очакването тя да се държи повече като знаменитост, отколкото като кралска особа, съобщи Newsweek.

През март, по време на отсъствието си от общественото полезрение, докато се възстановяваше от коремна операция, Кейт беше обект на широко разпространени спекулации и конспиративни теории за нейното здраве, местонахождение и семеен живот. На 22 март принцесата публикува видеообръщение, в което казва, че след коремната й операция лекарите са открили рак и тя е започнала курс на "превантивна химиотерапия".

В новия епизод на подкаста "Озбърн" Шарън Озбърн обсъжда реакциите срещу кралското семейство и казва, че има разлика между начина, по който европейците и американците гледат на кралското семейство.

"Това е световната преса и знаменитостите, които просто се присъединиха към това нелепо нещо. Това е като, извинете, откога се интересувате от принцесата на Уелс и нейния съпруг?", казва Озбърн.

Озбърн - ветеран от риалити телевизията, която по-рано тази година се появи в Celebrity Big Brother заедно с Гари Голдсмит, чичото на Кейт - каза, че в САЩ хората очакват принцът и принцесата на Уелс да се държат като принц Хари и Меган и да прегърнат света на знаменитостите.

"Това е само защото в пресата, откакто Хари и Меган се появиха и са знаменитости, очакват Уилям и Кейт да бъдат знаменитости", коментира Озбърн.

and finally #PrincessofWales #KateMiddleton front pages from United Arab Emirates, Uruguay and the USA. HRH is clearly the most talked about woman on the planet, and the world wishes her well. pic.twitter.com/Rk7pq90nH5