Бивш кралски иконом: Без Кейт Мидълтън с кралското семейство е свършено

"Без Кейт Мидълтън с кралското семейство е свършено", казва бившият кралски прислужник Пол Бъръл, който се застъпва за принцесата на Уелс в трудни моменти.

В интервю за TMZ Investigates бившият иконом на принцеса Даяна разказва за слуховете за изчезването на Кейт. В новоизлезлия документален филм Пол казва, че е силен защитник на Мидълтън и вярва, че британското кралско семейство ще се разпадне без нея.

"Искам те да се справят с тази криза. Искам да покажат на света, че в дома на Уелс всичко е наред, да продължат напред, защото те са нашата надежда за бъдещето. Без тях - без Кейт - с кралското семейство е свършено." Това коментира Пол, говорейки за продължаващите конспиративни теории около неотдавнашното изчезване на принцесата на Уелс.

