Обявиха кога Кейт Мидълтън може да се върне към кралските си задължения

К ейт Мидълтън ще остане далеч от общественото внимание по време на лечението си от рак, но може да се включи в събития, когато се почувства способна.

Източници от двореца казват, че това не означава непременно връщане към кралските задължения - това решение ще зависи от съвета на лекарите. Засега фокусът на принцеса Кейт е върху пълното ѝ възстановяване, като семейството ѝ е там, за да я подкрепя.

„Тя има вътрешната сила, подкрепата на съпруга си и невероятното си семейство, така че може да се съсредоточи върху това, което е важно, а именно възстановяването на силите ѝ“, казва Айлса Андерсън, бивша говорителка на кралица Елизабет.

Kate Middleton May Join Royal Events When She's Able amid Treatment, Palace Source Says (Exclusive) https://t.co/6W2kk9CJ3s

Най-близките до принцесата споделят, че имат надежда, че когато е готова, ще се завърне по-силна от всякога.

„Кралското семейство е уязвимо в момента и ще има още по-голяма оценка, че те са човешки същества със слабости като всички нас“, казва бивш помощник в двореца. „Те са толкова отдадени на ролите си. Мисля, че ще откриете, че когато Кейт се възстанови напълно, тя ще се върне още по-силна.“

На 42 години принцесата на Уелс носи изключително голяма тежест върху тънките си рамене: страшна диагноза - тя не е разкрила вида или стадия на рака, но каза, че е открит след коремна операция на 16 януари - заедно с погледът на света върху нейното здраве и какво може да означава болестта ѝ за бъдещето на монархията.

Но седейки в градината на замъка Уиндзор миналата сряда, същото място, където кралица Елизабет е прекарала много време през последните си години, Кейт беше съсредоточена само върху споделянето на своята истина със собствените си думи.

Пред фона на жълти нарциси, често разглеждани като символ на надежда за хората с рак, Кейт успя да се усмихне, когато каза: „Аз съм добре и ставам по-силна всеки ден, като се фокусирам върху нещата, които ще ми помогнат да се излекувам; в ума, тялото и духа ми", споменавайки, че очаква с нетърпение да се върна на работа, "когато мога".

На тези, които в момента се борят с рака, тя посъветва: „Не сте сами“.

„Тя сама написа думите и ги предаде лично – искаше да реши кога е подходящият момент да го съобщи на света“, казва нейният бивш личен секретар Джейми Лоутър-Пинкертън.

Kate Middleton may occasionally attend royal events as she undergoes chemotherapy, according to palace sources.



"She has the inner strength," Ailsa Anderson, a former spokeswoman for Queen Elizabeth, said in a report.https://t.co/A6LOZ521bl