Карта показва как Тръмп, Путин и Си могат да си поделят света

Д окато Китай затвърждава амбициите си, а световни лидери се борят за влияние, Доналд Тръмп предприема дипломатическо настъпление към Владимир Путин в опит да сложи край на войната в Украйна.

Карта, публикувана от Newsweek , очертава как може да изглежда тази глобална игра на шах.

Телефонен разговор между Тръмп и Путин през март и водената от САЩ дипломация в Саудитска Арабия показаха решимостта на американския президент, въпреки че войната продължава, независимо от преговорите, довели до предложение за 30-дневно примирие и до споразумение за прекратяване на ударите в Черно море.

Процесът по прекратяване на конфликта обаче напомня на конференцията в Ялта през 1945 г. между лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз, която предшества разделението на Европа в условията на Студената война, отбелязва Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ECFR).

„Това беше момент, в който великите сили решаваха бъдещето на Източна Европа“, заявява тя пред Newsweek и добавя: „Сега същото изглежда се случва и по отношение на Украйна.“

„Да се решава бъдещето на Украйна без самата Украйна означава и да се решава бъдещето на Европа без Европа“, допълва Чернева.

Обсъждането на съдбата на Украйна предизвиква и други исторически паралели, според професора по международна сигурност в Университета на Бирмингам Стефан Волф.

Той твърди, че отказът на Тръмп да предостави гаранции за сигурността на Украйна напомня за умиротворяването на нацисткия лидер Адолф Хитлер на Мюнхенската конференция през 1938 г. Според Волф, настоящият президент на САЩ възприема света като място, където великите сили си поделят сферите на влияние и не се намесват взаимно.

„Вероятно ще станем свидетели на това как суперсилите си поделят света — Китай и САЩ — и все още не е напълно ясно какво ще се случи с Русия — дали ще бъде самостоятелен играч или ще стане още по-зависима от Китай.“

