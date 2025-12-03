Любопитно

Сиена Милър очаква бебе №3

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

3 декември 2025, 13:44
Сиена Милър очаква бебе №3
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Сиена Милър обяви, че е бременна с третото си дете, след като се появи на червения килим в понеделник вечер на 2 декември с видимо наедряло коремче, предаде CNN

43-годишната Милър присъства на Модните награди в „Роял Албърт Хол“ в Лондон. Тя беше облечена в прозрачна бяла рокля и бе придружена от партньора си Оли Грийн, който също е актьор.

Сиена Милър е бременна с третото си дете
12 снимки
z
z
z
z

Това ще бъде второто им дете. Двамата вече имат дъщеричка на близо две години.

Сиена Милър, известна с ролите си във филми като „Лейър Кейк“ (2004) и „Повелителят на кухнята“ (2015), има и дъщеря – Марлоу, от предишната си връзка с актьора Том Стъридж.

Милър е изразявала недоволството си от критиките, с които се е сблъсквала заради това, че е родила на 40, както и от критиките относно възрастовата разлика между нея и 28-годишния Грийн.

„Мисля, че хората са привикнали към един начин на мислене, който съществува от години и е дълбоко мазохистичен и патриархален“, заяви Милър в подкаста на Vogue през декември 2023 г.

„Това, че съм по-възрастната жена във връзка с по-млад мъж или че съм бременна на над 40 години, се посреща с коментари като „безотговорно“. Това е двоен стандарт, който според мен е толкова дълбоко вкоренен в съзнанието на хората“, добави тя. „А е абсурдно.“

„Смятам, че това отношение е толкова едностранно и е много тъжно“, завърши Милър.

Снимки на Сиена Милър вижте в Нашата галерия!

Източник: CNN    
Сиена Милър бременност трето дете Оли Грийн Модни награди червен килим възрастова разлика обществени критики двоен стандарт холивудска звезда
