Сиена Милър очаква бебе №3

Х оливудската звезда Сиена Милър обяви, че е бременна с третото си дете, след като се появи на червения килим в понеделник вечер на 2 декември с видимо наедряло коремче, предаде CNN.

43-годишната Милър присъства на Модните награди в „Роял Албърт Хол“ в Лондон. Тя беше облечена в прозрачна бяла рокля и бе придружена от партньора си Оли Грийн, който също е актьор.

Това ще бъде второто им дете. Двамата вече имат дъщеричка на близо две години.

Сиена Милър, известна с ролите си във филми като „Лейър Кейк“ (2004) и „Повелителят на кухнята“ (2015), има и дъщеря – Марлоу, от предишната си връзка с актьора Том Стъридж.

Sienna Miller revealed that she is expecting her third baby—her second with boyfriend Oli Green—by debuting her pregnant baby bump at the 2025 Fashion Awards in London Dec. 1. https://t.co/mQGmBhVgfT pic.twitter.com/ASAOxhVVaM — E! News (@enews) December 2, 2025

Милър е изразявала недоволството си от критиките, с които се е сблъсквала заради това, че е родила на 40, както и от критиките относно възрастовата разлика между нея и 28-годишния Грийн.

„Мисля, че хората са привикнали към един начин на мислене, който съществува от години и е дълбоко мазохистичен и патриархален“, заяви Милър в подкаста на Vogue през декември 2023 г.

„Това, че съм по-възрастната жена във връзка с по-млад мъж или че съм бременна на над 40 години, се посреща с коментари като „безотговорно“. Това е двоен стандарт, който според мен е толкова дълбоко вкоренен в съзнанието на хората“, добави тя. „А е абсурдно.“

„Смятам, че това отношение е толкова едностранно и е много тъжно“, завърши Милър.

