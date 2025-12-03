България

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за ДОО и на НЗОК за следващата година

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

НС с решение за референдума за еврото

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

Служителите на

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

След катастрофата с три жертви: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

П арламентът единодушно даде съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г.

Това се случи с 201 гласа "за", нито един против и без въздържали се.

Вносители бяха депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Желязков за Бюджет 2026: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Министерският съвет на неприсъствено заседание на 2 декември предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на трите законопроекта за бюджета на 2026 г. Това действие предполагаше решение на Народното събрание, тъй като бюджетът е приет вече на първо четене, обясни пред медиите след заседание на Съвета за съвместно управление премиерът.

Сегашната ситуация означава нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи усилено със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания. 

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Финансовият министър сподели, че общата стойност на приходните мерки, които бяха заложени в първия вариант на бюджета, е 1,492 млрд. евро и те трябва да бъдат компенсирани.

Процедурата по приемането му беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многолюдните протести из цялата страна. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.

След замразяването на бюджетната процедура диалогът беше подновен - социалните партньори, работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.

Сега цялата процедура по изготвяне на бюджет започва от самото начало, което прави възможна и хипотезата, че ще се стигне до активиране на удължителния закон, пише NOVA.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала. 

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.

Източник: NOVA, БТА/Теодора Цанева    
НС бюджет оттегляне гласуване
Последни новини

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 10 минути

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

България ще пусне евтин газ за Украйна

България ще пусне евтин газ за Украйна

Свят Преди 23 минути

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

.

Българите ударно купуват евро

България Преди 49 минути

Рекордно търсене на евро: Защо не е моментът да обменяте сега

<p>Зеленски: Главният преговарящ на Украйна&nbsp;ще проведе разговори с ЕС в Брюксел</p>

Зеленски: Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел

Свят Преди 1 час

Рустем Умеров след това ще разговаря в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Лекари съветват, ако имате някой от тези симптоми - тествайте се

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 1 час

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 1 час

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Свят Преди 1 час

Гръцките фермери излязоха на протест

Сиена Милър очаква бебе №3

Сиена Милър очаква бебе №3

Любопитно Преди 1 час

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 1 час

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

<p>Италианският моден гигант Prada купи&nbsp;Versace с отстъпка</p>

Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 1,38 млрд. долара

,

Яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 22,9 млн. британски лири на търг

Любопитно Преди 1 час

Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Свят Преди 2 часа

Полет MH370 - "Боинг 777" изчезна на 8 март 2014 г.

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

България Преди 2 часа

Това заяви в свое видео обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

България Преди 2 часа

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 2 часа

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

