Свят

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Гръцките фермери излязоха на протест

Обновена преди 27 минути / 3 декември 2025, 13:51
Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна
Източник: БГНЕС

Г ръцки земеделски производители, животновъди и пчелари от района на Серес предприеха днес масови протестни действия, насочвайки се към граничния пункт Промахон.

Преустановено е преминаването през граничния преход „Кулата“ от българска страна.

В района има засилено полицейско присъствие. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

Източник: БГНЕС

Шофьор на един от камионите каза, че е разговарял с полицаи, които са му обяснили, че не е възможно да премине границата заради протеста на гръцките фермери.

По-рано гръцки медии съобщиха, че протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват с трактори и друг вид селскостопанска техника. По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала. 

Остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.

Протестиращите земеделци от Серес, Северна Гърция, обявиха намерение днес по обяд да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

Напрежението в сектора ескалира поради натрупани финансови и административни проблеми. Основният фокус на недоволството е насочен към държавната политика и разпределението на европейските средства.

Протестиращите формулираха конкретен пакет от искания, настоявайки за незабавни мерки от страна на правителството в Атина.

Земеделците изискват пълно и своевременно изплащане на директните плащания и помощите, които са блокирани или забавени заради административни неуредици в разплащателната агенция OPEKEPE.

Животновъдите настояват за спешни обезщетения за загубите, претърпени вследствие на епидемията от шарка по дребните преживни животни, както и за щетите от природни бедствия през последната година.

Секторът иска държавна намеса за регулиране на високите цени на енергията, горивата и фуражите, които правят продукцията им неконкурентоспособна.

Източник: БГНЕС

Фермерите протестират срещу ниските изкупни цени на продукцията си и настояват за гаранции, които да покриват поне себестойността на труда им.

Към момента ситуацията остава динамична, като силите на реда са блокирали ключови кръстовища около Лефконас, за да попречат на колоните да блокират международния трафик към България.

Източник: БГНЕС    
гърция фермери протест промахон
Последвайте ни
Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 6 минути

Около 30 души все още са в неизвестност

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

България Преди 17 минути

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 43 минути

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 47 минути

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

Сиена Милър очаква бебе №3

Сиена Милър очаква бебе №3

Любопитно Преди 1 час

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 1 час

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

<p>Италианският моден гигант Prada купи&nbsp;Versace с отстъпка</p>

Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 1,38 млрд. долара

,

Яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 22,9 млн. британски лири на търг

Любопитно Преди 1 час

Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

България Преди 1 час

Това заяви в свое видео обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Свят Преди 1 час

Полет MH370 - "Боинг 777" изчезна на 8 март 2014 г.

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

България Преди 1 час

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 1 час

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Любопитно Преди 1 час

Риана изрази възхищението си от актьорския талант на ASAP Rocky, който през 2025 г. играе в „Highest 2 Lowest“ и „If I Had Legs I'd Kick You“, като го нарече „изумителен“ на червения килим на наградите „Готъм“

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

След продължителната среща между Путин и делегация, изпратена от Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 2 часа

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се сбогува с тропическия рай (СНИМКИ)

Edna.bg

Открийте Сърница: най-романтичното и уютно кътче край язовир Доспат

Edna.bg

Академия "Рафа Надал" поздрави своя български шампион

Gong.bg

Собреро вкара трети гол за ЦСКА 1948

Gong.bg

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Nova.bg

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

Nova.bg