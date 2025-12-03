Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Г ръцки земеделски производители, животновъди и пчелари от района на Серес предприеха днес масови протестни действия, насочвайки се към граничния пункт Промахон.

Преустановено е преминаването през граничния преход „Кулата“ от българска страна.

В района има засилено полицейско присъствие. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

Шофьор на един от камионите каза, че е разговарял с полицаи, които са му обяснили, че не е възможно да премине границата заради протеста на гръцките фермери.

По-рано гръцки медии съобщиха, че протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват с трактори и друг вид селскостопанска техника. По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала.

Остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.

Протестиращите земеделци от Серес, Северна Гърция, обявиха намерение днес по обяд да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

Напрежението в сектора ескалира поради натрупани финансови и административни проблеми. Основният фокус на недоволството е насочен към държавната политика и разпределението на европейските средства.

Протестиращите формулираха конкретен пакет от искания, настоявайки за незабавни мерки от страна на правителството в Атина.

Земеделците изискват пълно и своевременно изплащане на директните плащания и помощите, които са блокирани или забавени заради административни неуредици в разплащателната агенция OPEKEPE.

Животновъдите настояват за спешни обезщетения за загубите, претърпени вследствие на епидемията от шарка по дребните преживни животни, както и за щетите от природни бедствия през последната година.

Секторът иска държавна намеса за регулиране на високите цени на енергията, горивата и фуражите, които правят продукцията им неконкурентоспособна.

Фермерите протестират срещу ниските изкупни цени на продукцията си и настояват за гаранции, които да покриват поне себестойността на труда им.

Към момента ситуацията остава динамична, като силите на реда са блокирали ключови кръстовища около Лефконас, за да попречат на колоните да блокират международния трафик към България.