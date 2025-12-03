България

Българите ударно купуват евро

Рекордно търсене на евро: Защо не е моментът да обменяте сега

3 декември 2025, 14:24
Българите ударно купуват евро
Източник: iStock

Р екордно търсене на евро в края на 2025 г. - с над 120% ръст спрямо същия период на миналата година и с 15% над пиковото ниво от юни, отчита Tavex. Това е най-високото търсене, наблюдавано досега, съобщи Pariteni.bg.

 „В момента почти няма предлагане на евро от клиенти - търсенето е едностранно. За сравнение, в същия период на миналата година обемите на покупка и продажба бяха балансирани. Липсата на предлагане сега оказва съществен натиск върху цените. Самите ние се налага да набавяме валута на по-висока цена. Именно затова съветваме потребителите да изчакат и да се възползват от регулираната и безплатна обмяна, която започва от 1 януари 2026 г.“, коментира Макс Баклаян от Tavex.
 
Когато има само търсене и липса на предлагане, това неминуемо повишава цената – както при всяка друга стока. Ако решите да обмените левове сега, вероятно ще платите по-висок курс, именно поради този дисбаланс.

Обмяна на левове в евро от 1 януари 2026 г.:

- Българската народна банка ще обменя неограничено във времето и без такса – по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро, включително чрез своите касови центрове.

- Търговските банки и „Български пощи“ ЕАД ще обменят без такси и по фиксинг до 30 юни 2026 г. След тази дата, те могат да въведат такси за обмяна в брой.
 
През януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно.

При плащане в левове, търговците ще връщат ресто в евро. По изключение, ако нямат евро наличност, могат да върнат в левове.

Търговецът има право да откаже да приеме повече от 50 монети в левове при една трансакция.

Как ще се изчислява рестото?

  • Сметка от 15 лв.
  • Платено с банкнота от 20 лв.
  • Ресто: 5 лв. → 5 ÷ 1,95583 = 2,56 евро ресто

Всички левови банкови сметки – разплащателни, спестовни и депозитни – ще бъдат автоматично и безплатно преобразувани в евро на 1 януари 2026 г. От този ден всички безналични плащания ще се извършват само в евро, без нужда от допълнителни действия от страна на клиентите.

„Потребителите имат време и не е нужно да бързат. Препоръчваме да изчакат и да се възползват от официалната, регулирана и безплатна обмяна от 1 януари 2026 г.“, напомня Макс Баклаян.

Източник: Pariteni.bg    
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Свят Преди 2 минути

Въпреки че жената „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“, тя умира скоро след това

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 4 минути

Около 30 души все още са в неизвестност

Сиена Милър очаква бебе №3

Сиена Милър очаква бебе №3

Любопитно Преди 58 минути

Милър показа коремчето си в прозрачна бяла рокля

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 1 час

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

<p>Италианският моден гигант Prada купи&nbsp;Versace с отстъпка</p>

Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 1,38 млрд. долара

,

Яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 22,9 млн. британски лири на търг

Любопитно Преди 1 час

Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

България Преди 1 час

Това заяви в свое видео обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Свят Преди 1 час

Полет MH370 - "Боинг 777" изчезна на 8 март 2014 г.

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

България Преди 1 час

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 1 час

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Любопитно Преди 1 час

Риана изрази възхищението си от актьорския талант на ASAP Rocky, който през 2025 г. играе в „Highest 2 Lowest“ и „If I Had Legs I'd Kick You“, като го нарече „изумителен“ на червения килим на наградите „Готъм“

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

След продължителната среща между Путин и делегация, изпратена от Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 2 часа

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

<p>Кремъл: Путин не е отхвърлил мирния план на САЩ</p>

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Свят Преди 2 часа

Путин е приел някои от предложенията и е отхвърлил други в рамките на нормален преговорен процес, каза Песков

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се сбогува с тропическия рай (СНИМКИ)

Edna.bg

Открийте Сърница: най-романтичното и уютно кътче край язовир Доспат

Edna.bg

Академия "Рафа Надал" поздрави своя български шампион

Gong.bg

Собреро вкара трети гол за ЦСКА 1948

Gong.bg

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Nova.bg

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

Nova.bg