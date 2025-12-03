Свят

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

3 декември 2025, 13:40
Успяла ли е Русия да завладее Покровск?
Източник: БТА

Р усия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича, съобщи Deutsche Welle.

Какво наистина се случва в града в Донбас и ще удържи ли той?

Сраженията в Покровск продължават, заявяват от украинската армия. Русия твърди друго - че вече е превзела града в Донбаска област. Същото се отнася и за град Вовчанск, за който Москва твърди, че вече е под контрола ѝ, докато Киев съобщава, че боевете продължават.

Русия твърди, че е превзела Покровск, Украйна отрича

Сраженията не са приключили

Лидерите на въоръжените сили на Украйна определиха изказванията на руските официални източници като пропаганда, пише АРД. "Големите думи на политическото ръководство на агресора не отговарят на реалността", се казва в изявление на армията. Според тях Русия се опитва да повлияе на партньорите на Украйна на Запад и да наклони везните в преговорите между Русия и САЩ.

Украинските войници, които са на фронтовата линия в Покровск, потвърждават, че сраженията не са приключили. "Успяхме да изтласкаме врага от някои позиции", казва сержант Ихор Тамбиев пред украинска медия, цитирана от АРД. По думите на войника обаче ситуацията в Покровск е "една от най-трудните в момента".

Украинците се отбраняват с дронове

Други войници описват много по-драматична картина. Руските войски не спират да настъпват, казва командир на бригада, управляваща дронове, по украинската телевизия. Метеорологичните условия създават най-сериозните проблеми за украинските войници, пише АРД. Засега те успяват да ограничат настъплението на руските войски с помощта на т.нар. FPV (first person view) дронове, които се контролират от пилоти. В района обаче има продължаваща вече дни наред мъгла, което възпира дроновете.

На много места на фронта руските войски значително превъзхождат на брой украинските, които компенсират това с използване на FPV дронове. С тяхна помощ само един пилот може да покрие много голяма част от фронта. Затова руската армия настъпва в малки групи от по няколко войници, за да останат незабелязани.

Загубен ли е Покровск?

Много украински военни анализатори смятат, че въпреки че Русия все още не е завладяла Покровск, то това най-вероятно ще се случи в близко бъдеще. "Перспективите меко казано не са положителни", казва военният експерт Константин Машовец. Украинската армия ще трябва да се изтегли от Покровск с оглед на обстоятелствата, смята експертът. С тази прогноза е съгласен и наблюдателят Серхий Рахманин - според него Украйна не разполага с достатъчно ресурс, за да задържи тези градове.

Ако Покровск бъде завладян, това ще е първият голям град, който Русия успява да превземе от Авдеевка насам. Тя попадна под руски контрол преди повече от две години. Двата града са на около 50 километра един от друг, припомня АРД. Също като Авдеевка Покровск на практика е разрушен след години сражения. Въпреки това според наблюдатели, ако Русия го превземе, това ще има стратегически последици.

В момента руската армия е изпратила най-малко 110 000 войници в тази част на фронта, сочат различни изчисления, цитирани от военният експерт Владислав Селезньов. "Градът играе ролята на магнит, който привлича огромно количество руски ресурси", обяснява той. По думите му, ако го превземе успешно, Москва ще може да пренасочи тези ресурси на други места по фронта.

Ще паднат ли други градове?

Следващите цели на руската армия навярно ще бъдат градовете Славянск и Краматорск, които се намират северно от Покровск. Те са последните големи градове в Донбаска област, които още са под контрола на Украйна, която е изградила отбранителен фронт там още през 2014 г. Русия иска Украйна да се откаже от позициите си в тези части на своята територия - Москва поставя това като условие за мир при преговорите си с американските представители.

Експертите смятат, че Русия може да постигне и по-голям напредък на север, ако завладее Покровск - към Днепропетровска област. Там има по-малко големи градове и по-малко възможности за отбрана.

 

 

Източник:  Deutsche Welle    
Покровск Украйна Русия Донбас Сражения FPV дронове Пропаганда Стратегически последици Военни експерти Авдеевка
Последвайте ни

По темата

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Окончателно: С решение на НС Бюджет 2026 е оттеглен

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 6 минути

Около 30 души все още са в неизвестност

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

България Преди 17 минути

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 43 минути

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 47 минути

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

<p>Италианският моден гигант Prada купи&nbsp;Versace с отстъпка</p>

Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 1,38 млрд. долара

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

България Преди 1 час

Това заяви в свое видео обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Свят Преди 1 час

Полет MH370 - "Боинг 777" изчезна на 8 март 2014 г.

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

България Преди 1 час

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 1 час

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Любопитно Преди 1 час

Риана изрази възхищението си от актьорския талант на ASAP Rocky, който през 2025 г. играе в „Highest 2 Lowest“ и „If I Had Legs I'd Kick You“, като го нарече „изумителен“ на червения килим на наградите „Готъм“

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

След продължителната среща между Путин и делегация, изпратена от Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 2 часа

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

<p>Кремъл: Путин не е отхвърлил мирния план на САЩ</p>

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Свят Преди 2 часа

Путин е приел някои от предложенията и е отхвърлил други в рамките на нормален преговорен процес, каза Песков

.

„Домашната прислужница“ с премиера: Суини и Сейфрид в центъра на вниманието

Любопитно Преди 2 часа

Звездите на психологическия трилър, режисиран от Пол Фейг, преминаха по червения килим на Седмо авеню 787

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се сбогува с тропическия рай (СНИМКИ)

Edna.bg

Открийте Сърница: най-романтичното и уютно кътче край язовир Доспат

Edna.bg

Академия "Рафа Надал" поздрави своя български шампион

Gong.bg

Собреро вкара трети гол за ЦСКА 1948

Gong.bg

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Nova.bg

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

Nova.bg