Зеленски: Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел

Рустем Умеров след това ще разговаря в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп

3 декември 2025, 14:09
Зеленски: Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел
Източник: AP/БТА

Г лавният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел. Предстои му и среща в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп, които напуснаха Москва без пробив по отношение на мирното споразумение.

Информацията съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

В социалните мрежи Зеленски написа, че Умеров и началникът на Генералния щаб на Украйна Андрий Гнатов ще проведат преговори със съветниците по сигурността на ЕС и „след Брюксел ще започнат подготовки с пратениците на президента Тръмп в САЩ“. 

Източник: БГНЕС    
