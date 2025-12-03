Зеленски: Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел

Г лавният преговарящ на Украйна Рустем Умеров ще проведе разговори с ЕС в Брюксел. Предстои му и среща в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп, които напуснаха Москва без пробив по отношение на мирното споразумение.
Информацията съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
В социалните мрежи Зеленски написа, че Умеров и началникът на Генералния щаб на Украйна Андрий Гнатов ще проведат преговори със съветниците по сигурността на ЕС и „след Брюксел ще започнат подготовки с пратениците на президента Тръмп в САЩ“.
Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025