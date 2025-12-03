Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Т емпературите се повишиха в Манхатън - буквално и преносно. Най-атрактивните служители на пожарната служба на Ню Йорк (FDNY), включени в новите "Календари на героите", раздаваха автографи и се снимаха с фенове по време на специално събитие, предава New York Post .

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун.

"Погледнете ги само! Невероятно е", каза Дженифър Холмс от Калифорния, която е на посещение в Ню Йорк за рождения си ден и не пропусна събитието. "Винаги съм имала огромно уважение към пожарникарите. Когато видях, че правят това събитие, решихме да ги подкрепим", добави тя, след като позира със звездата от корицата на мъжкия календар.

Календарите се продаваха за 25 долара, а всички приходи ще бъдат дарени на фондацията на FDNY в подкрепа на служителите на ведомството.

Събитието, организирано в деня, посветен на благотворителността след Черния петък, привлече посетители от различни точки на света. Сред тях беше и датчанката Кристина Мюлер, която не пропусна възможността да се снима с "най-смелите от Ню Йорк". "Беше много горещо. Много приятно", засмя се тя.

Мюлер разкри, че именно съпругът ѝ я е насърчил да посети събитието по време на пътуването им.

Самите модели също бяха в отлично настроение. ЕМТ специалистката и майка на две деца Джоселин Видал разказа, че участието ѝ в календара е било личен жест. "Исках да си докажа, че мога. Ако други го правят, защо не и аз?", посочи тя.

Пожарникарят Реймънд Юрена, 32-годишен, подчерта, че събитието е в духа на "Щедрия вторник". "Не можеш да вършиш тази работа, ако не обичаш да помагаш", каза той.

Председателят на фондацията на FDNY Мат ДиЛиберто заяви, че организацията е "във възторг", че календарите се завръщат след двегодишна пауза. Тяхното издаване е станало възможно благодарение на дарение от 250 000 долара от Firehouse Subs, които са покрили всички разходи по фотосесията.

"Firehouse Subs ни помогнаха да върнем календарите", каза ДиЛиберто.

Освен да позират и да подписват календари, моделите ще участват и в кампании за обучение по пожарна безопасност.

Пожарникарят с 10-годишен стаж Ерасмос Сото, на 36 г., сподели, че знае точно кой ще получи неговия екземпляр. "Баба ми много искаше календар. Казах ѝ: ‘Ще те уредя’."