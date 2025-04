Бившата съпруга на Майкъл Джексън изглежда неузнаваема (СНИМКИ)

Б ившата съпруга на Майкъл Джексън — Деби Роу, бе заснета по време на рядко публично появяване в Палмдейл, Калифорния, в понеделник.

66-годишната Роу изглеждаше неузнаваема девет години след битката си с рака на гърдата.

Бившата медицинска сестра беше облечена в синя риза с копчета, съчетана със светлосини дънки и бели кецове. Роу поддържаше нисък профил, докато осребряваше чек, преди да се качи в своя специално изработен Range Rover Vogue на стойност 200 000 долара.

Деби Роу, която има дъщеря Парис (27) и син Принс (28) от покойния крал на попа, до голяма степен остана далеч от светлината на прожекторите след развода си с Джексън през 2000 г.

Появата ѝ съвпада с премиерата на Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson — продължението на документалния филм, изследващ твърденията за сексуално насилие срещу певеца. Очите на Роу бяха скрити зад тъмни слънчеви очила, а правата ѝ руса коса с бретон завършваше с лека къдрица.

Преди време тя сподели, че е диагностицирана с рак на гърдата през 2016 г. Година по-късно, през 2017-а, дъщеря ѝ Парис отбеляза приключването на последния ѝ курс химиотерапия.

Американската медицинска сестра Деби Роу се омъжва за Майкъл Джексън на тайна церемония в Сидни, Австралия, през 1996 г. и става сурогатна майка на двете му най-големи деца — Принс и Парис. Бракът им приключва три години по-късно, през 1999 г.

Принс и Парис имат и по-малък брат Биги (известен по-рано като Бланкет), който обаче не е дете на Деби.

През 2021 г. Парис Джексън разкрива естеството на връзката си с майка си, която по думите ѝ ѝ е по-скоро „като приятелка“.

След раздялата с певеца през 1999 г. Деби предоставя на Майкъл пълното попечителство над Парис и Принс. Въпреки това, когато Парис навършва 15 години, майка и дъщеря възстановяват връзката си.

Парис сподели за отношенията им по време на интервю с Уилоу Смит в предаването Red Table Talk, където я описа като „много готина“ и сподели как смъртта на баща ѝ е повлияла на живота ѝ.

„Страхотно е да я имаш като приятел“, казва Парис за майка си. „Много е студена – което обичам – това е перфектната дума да го опиша.“ Говорейки за възстановяването на връзката си с Деби като тийнейджърка, Парис отбелязва, че сега осъзнава колко много си приличат и че често изпраща на майка си своя музика.

„Готино е. Имам предвид да я опозная, да видя колко си приличаме, да разбера каква музика харесва — тя наистина обича кънтри и фолк. Изпращам ѝ някои от нещата, върху които работя, особено ако има банджо“, споделя още Парис.

След като Роу и Джексън се разделят през 1999 г., тя му предоставя изцяло попечителството над децата. След смъртта на певеца през 2009 г., Принс и Парис са отгледани от баба си — Катрин Джексън. Парис признава, че тогава, едва на 12 години, „наистина не разбирала какво се случва“.

„Не знам, просто се случи“, обяснява тя за внезапната смърт на баща си. „Бях толкова малка. Просто преминавах през движенията, без да разбирам какво се случва, и затова изпълнявах каквото ми казваха... Всъщност нямах много насоки.“

През 2022 г. Деби Роу се разплака в интервю, в което призна, че се чувства частично виновна за смъртта на Джексън.

„Трябваше да направя нещо, но не го направих“, казва Роу със сълзи в очите в документалния филм "Разследването на TMZ: Кой наистина уби Майкъл Джексън".

„Има редица хора, които са починали от зависимости, а аз по някакъв начин бях част от това“, споделя тя.

