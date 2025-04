Принц Уилям бесен заради посещението на Хари в Украйна

И зненадващото посещение на принц Хари в Украйна е разочаровало по-големия му брат, британският престолонаследник принц Уилям и той е бесен на служителите на кралското семейство, които по-рано са му отказали подобно пътуване, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Херцогът на Съсекс се срещна с десетки ранени войници в украинския град Лвов миналия четвъртък.

Това изправи принц Хари пред обвинения в лицемерие, след като преди това твърдеше, че той и семейството му не са в безопасност в Обединеното кралство без полицейски бодигардове, финансирани от данъкоплатците.

Съобщава се, че опасения за сигурността му са попречили на надеждите на Уилям да направи свое собствено посещение в Украйна, тъй като тя във война откакто Русия нахлу на нейната територия преди три години. Говори се, че принцът на Уелс е изразил разочарованието си пред служителите на двореца Кенсингтън, които са го призовали да не ходи в разкъсваната от война страна.

Принц Уилям посети миналия месец Естония, един от съседите на Украйна, където облече бойна екипировка и барета, когато поздрави войници в база на НАТО. Но сега

източници от двореца посочват „отдавнашното“ желание на Уилям да посети Украйна и „разочарованието“ му от появата на Хари там.

След демонстрацията на Уилям беше даден шанс да управлява Archer, мобилно артилерийско превозно средство и една от колесните артилерийски системи от „следващо поколение“, използвани от британската армия за обслужване на бързо движещи се сухопътни сили.

British Prince William showed off in a tank near the Russian border.



Prince William took part in military exercises in Estonia as Colonel-in-Chief of the Mercian Regiment.



In the video, he arrives in a Challenger tank to take part in a field operation at Camp Tapa.

Кралски помощник каза, че принцът е доволен, че „си е изцапал ръцете“, добавяйки, че посещението е „за принца на Уелс да покаже подкрепата си към Естония, тъй като тя управлява близостта си с Русия, като същевременно приема войски на НАТО и посреща украински бежанци“. Но се съобщава, че съветът към него е бил, че би било „твърде опасно“ Уилям да отиде в Украйна. Служителите по сигурността „твърдо отхвърлили“ перспективата Уилям да посети Украйна.

Посещението му в Естония сега е последвано от пътуване на по-малкия му брат всъщност в Украйна, като част от усилията му като основател на Invictus Games за ранени ветерани.

Хари напусна Обединеното кралство тайно и без да информира Бъкингамския дворец в началото на миналия четвъртък и се разбра, че е кацнал на неназовано летище в Полша.

Беше му даден полицейски ескорт до и от полската граница и бивш украински военен персонал го придружи до рехабилитационния център Superhumans в Лвов, където той се срещна с възрастни и деца, които са били ранени след избухването на войната през 2022 г.

Хари изглеждаше видимо развълнуван, когато срещна хора, които бяха осакатени от руските атаки срещу Украйна. Смята се, че най-малко 33 души са загубили живота си при бомбени атентати в града от 2022 г. насам, като последната атака беше през ноември миналата година. При една атака в края на миналата година седем души бяха убити, включително три деца, докато 50 бяха ранени, когато Русия атакува с дронове и хиперзвукови ракети.

Prince Harry Visits Wounded Soldiers in Lviv, Ukraine



"I Want to Remind Ukraine That the World Stands with It". Who are you speaking for? "The World"? No!

Посещението в района в Западна Украйна, който често е бил обект на руски ракети, беше обявено едва след като Хари беше извън страната. Хари, който е служил 10 години в британската армия, отдавна е превърнал подпомагането на ранени войници в една от най-известните си каузи – основаването на Invictus Games през 2014 г., за да предложи на ранените ветерани шанса да се състезават в спортни събития, подобни на Параолимпийските игри.

Към принца в Украйна се присъедини контингент от Invictus Games Foundation, включително четирима ветерани, които са преминали през подобни рехабилитационни преживявания.

Сега Хари е най-високопоставеният член на кралското семейство, посетил Украйна,

но се смята, че не е информирал Бъкингамския дворец предварително за пътуването си.

Неговата леля Софи, херцогинята на Единбург, стана първата британска кралска особа, която пътува до Украйна след инвазията на Русия, когато направи необявено посещение в Киев миналата година.

Sophie, the Duchess of Edinburgh, became the first member of the British royal family to visit Ukraine since Russia launched its full scale invasion of the country in February 2022

Пътуването му до Украйна дойде

след два дни в Лондон, за да спори пред Върховния съд, че той, Меган Маркъл и двете им деца не са в безопасност, за да дойдат във Великобритания.

Неговият адвокат твърди, че принцът, за когото се смята, че е спечелил 120 млн. долара от Netflix и Spotify и живее в имение в Монтесито за 15 млн. долара, трябва да получи обратно бодигардовете, финансирани от данъкоплатците, когато е в Обединеното кралство, защото „животът му е заложен на карта“.

Адвокатите му казаха, че „Ал Кайда е призовала херцогът да бъде убит“ – казвайки, че „убийството му би зарадвало мюсюлманската общност“. Принцът твърди, че е бил „набелязан“ за „по-лошо отношение“, когато Изпълнителният комитет за защита на кралски особи и обществени фигури (Ravec) го лиши от охраната му от най-високо ниво през февруари 2020 г., след като той се премести от Обединеното кралство.

Но сър Джеймс Иди Кей Си, представляващ Министерството на вътрешните работи, каза, че има право на преценка да лиши гарантираната му полицейска охрана на пълно работно време, без да се консултира със Съвета за управление на риска.

Двамата братя принц Уилям и принц Хари са все по-отчуждени след решението на Хари и съпругата му Меган Маркъл да напуснат кралското семейство и задълженията си към него и да се преместят в САЩ през януари 2020 г. След това Хари публикува критичните си мемоари Spare през 2023 г., в които описва спорове между братята – включително твърдение за физическа схватка.