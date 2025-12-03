Яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 22,9 млн. британски лири на търг

Я йце на Фаберже, инкрустирано с диаманти и подарено на майката на последния руски император, беше продадено за рекордните 22,9 милиона британски лири (30,3 млн. щатски долара) на търг в Лондон, предадоха ДПА и АФП.

Творението, наречено „Зимното яйце“, поръчано от император Николай Втори през 1913 г. като подарък за майка му Мария Фьодоровна, е определяно като едно от най-разкошните, създадени от Фаберже за руската фамилия.

Изработено е от фино изрязан планински кристал с мотиви, наподобяващи снежинки от платина, и инкрустирано с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта.

Творението на ювелирната къща "Фаберже" бе продадено за 22 895 000 британски лири, съобщи лондонската аукционна къща „Кристис“, като по този начин надмина предишния световен аукционен рекорд с повече от 13 милиона британски лири.

Той беше поставен през 2007 г., когато яйце, създадено на фамилия Ротшилд бе продадено за 8,9 милиона британски лири.

От аукционната къща съобщиха, че това е третият път, когато „Зимното яйце“ достига цена - рекордна за произведение на Фаберже.

„Кристис“ има честта за трети път в историята си да продава изящното „Зимно яйце“ на Фаберже“, каза Марго Оганесян от аукционната къща. „Сегашният резултат поставя нов световен рекорд за произведение на бижутера, потвърждавайки трайното значение на този шедьовър и отдавайки почит към рядкостта и блясъка на това за едно от най-добрите творения на Фаберже както от техническа, така и от художествена гледна точка“.

След революцията в Русия през 1917 г. произведението на изкуството е преместено от Санкт Петербург в Кремълската оръжейница в Москва, заедно с много други ценни вещи на кралското семейство, припомня ДПА.

През 20-те години на миналия век властите започват да разпродават художествени съкровища от Ермитажа и други колекции за суми, които често са под тяхната стойност.

Ювелирният шедьовър е придобит от антикварен търговец от Лондон за 450 британски лири, след което е продадено на британски колекционер през 1934 г. за 1500 британски лири, преди по-късно отново да смени собственика си.

Смята се, че е изгубено в продължение на две десетилетия - от 1975 до 1994 г., когато е продадено от „Кристис“ на цена, която тогава е рекордна в световен мащаб - 7 263 500 швейцарски франка (9 милиона щатски долара), припомня ДПА.

През 2002 г. отново е обявено на търг от аукционната къща, като пак поставя рекорд - платената сума възлиза на 9 579 000 щатски долара.