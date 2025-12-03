Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Т ърсенето на отломките от полет MH370 на Malaysia Airlines ще бъде възобновено на 30 декември. Повече от десет години след като самолетът с 239 души на борда изчезна, съобщиха малайзийските власти, цитирани от BBC .

Новата операция, която трябваше да започне още през март, беше временно прекратена заради лоши метеорологични условия. Според транспортното министерство на Малайзия подновяването ѝ "подчертава ангажимента на страната да осигури яснота и спокойствие на семействата, засегнати от трагедията".

Полет MH370 - "Боинг 777", изпълняващ курс от Куала Лумпур до Пекин, изчезна на 8 март 2014 г., като това доведе до най-мащабната издирвателна операция в историята на авиацията.

#MediaFocus The search for the missing #MalaysiaAirline flight #MH370 will resume this month, over a decade after the plane was lost, #Malaysia's transport ministry has announced, The Guardian reports.



In a statement on Wednesday, the transport ministry said the search would… pic.twitter.com/7FPIg6Qee1 — China Daily (@ChinaDaily) December 3, 2025

Настоящото търсене се ръководи от фирмата Ocean Infinity по схема "без откритие без заплащане". Ако самолетът бъде намерен, компанията ще получи 70 млн. долара, заяви по-рано транспортният министър Лок Сию Фук.

През годините бяха направени няколко мащабни опита за откриване на самолета, включително международна мисия с участието на 60 кораба и 50 самолета от 26 държави, приключила през 2017 г. Ocean Infinity проведе собствено търсене и през 2018 г., което обаче беше прекратено след три месеца без резултат.

Мистерията MH370: Спряха последното търсене

MH370 изгуби контакт с въздушния контрол по-малко от час след излитането, а радарните данни показаха, че самолетът рязко е отклонил курса си.

Изчезването му остава една от най-големите загадки в историята на гражданската авиация и продължава да тежи на близките на пътниците и екипажа. През годините те нееднократно са настоявали търсенето да продължи, подчертавайки, че без откриване на отломките не могат да намерят спокойствие.

Sök efter saknad MH370 för att starta om 11 år efter att planet försvann: Här är vad du behöver veta ⬇️ https://t.co/N6TrIVcZce — GamereactorSE (@GamereactorSE) December 3, 2025

Случаят породи и множество конспиративни теории - от предполагаемо умишлено сваляне от страна на пилота, до хипотези за отвличане.

Разследване от 2018 г. заключи, че управлението на самолета вероятно е било "умишлено манипулирано", за да напусне планирания маршрут, но не успя да определи отговорните лица или причините.

"Окончателен отговор може да бъде даден само ако бъде намерена основната част от отломките", подчертаха тогава следователите.