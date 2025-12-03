Свят

Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява

Полет MH370 - "Боинг 777" изчезна на 8 март 2014 г.

3 декември 2025, 13:08
Търсенето на изчезналия полет MH370 се подновява
Източник: Kanal3

Т ърсенето на отломките от полет MH370 на Malaysia Airlines ще бъде възобновено на 30 декември. Повече от десет години след като самолетът с 239 души на борда изчезна, съобщиха малайзийските власти, цитирани от BBC.

Новата операция, която трябваше да започне още през март, беше временно прекратена заради лоши метеорологични условия. Според транспортното министерство на Малайзия подновяването ѝ "подчертава ангажимента на страната да осигури яснота и спокойствие на семействата, засегнати от трагедията".

Полет MH370 - "Боинг 777", изпълняващ курс от Куала Лумпур до Пекин, изчезна на 8 март 2014 г., като това доведе до най-мащабната издирвателна операция в историята на авиацията.

Настоящото търсене се ръководи от фирмата Ocean Infinity по схема "без откритие без заплащане". Ако самолетът бъде намерен, компанията ще получи 70 млн. долара, заяви по-рано транспортният министър Лок Сию Фук.

През годините бяха направени няколко мащабни опита за откриване на самолета, включително международна мисия с участието на 60 кораба и 50 самолета от 26 държави, приключила през 2017 г. Ocean Infinity проведе собствено търсене и през 2018 г., което обаче беше прекратено след три месеца без резултат.

Мистерията MH370: Спряха последното търсене

MH370 изгуби контакт с въздушния контрол по-малко от час след излитането, а радарните данни показаха, че самолетът рязко е отклонил курса си.

Изчезването му остава една от най-големите загадки в историята на гражданската авиация и продължава да тежи на близките на пътниците и екипажа. През годините те нееднократно са настоявали търсенето да продължи, подчертавайки, че без откриване на отломките не могат да намерят спокойствие.

Случаят породи и множество конспиративни теории - от предполагаемо умишлено сваляне от страна на пилота, до хипотези за отвличане.

Разследване от 2018 г. заключи, че управлението на самолета вероятно е било "умишлено манипулирано", за да напусне планирания маршрут, но не успя да определи отговорните лица или причините.

"Окончателен отговор може да бъде даден само ако бъде намерена основната част от отломките", подчертаха тогава следователите.

Източник: BBC    
MH370 Изчезнал самолет Търсене на самолет Malaysia Airlines Авиационна загадка Боинг 777 Отломки Индийски океан Конспиративни теории Малайзия
Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 6 минути

Около 30 души все още са в неизвестност

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

България Преди 17 минути

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

Каква е цената на рибата дни преди Никулден

България Преди 43 минути

Повечето клиенти залагат на традиционния шаран

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Горещо събитие в Ню Йорк: Пожарникарите от календара на FDNY очароваха фенове

Свят Преди 47 минути

Пожарникари, които красят мъжкия и женския календар за 2026 г., посрещнаха посетителите с усмивки и впечатляваща физическа форма в магазин Fire Zone в Мидтаун

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Свят Преди 1 час

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича

<p>Италианският моден гигант Prada купи&nbsp;Versace с отстъпка</p>

Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Свят Преди 1 час

Сделката е на стойност 1,38 млрд. долара

Яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 22,9 млн. британски лири на търг

Любопитно Преди 1 час

Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

България Преди 1 час

Това заяви в свое видео обръщение в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Ели Голдинг е бременна с второто си дете!

Любопитно Преди 1 час

Това е първото дете на Голдинг и приятеля ѝ Бо Миниар

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Риана се възхити от актьорския талант на ASAP Rocky

Любопитно Преди 1 час

Риана изрази възхищението си от актьорския талант на ASAP Rocky, който през 2025 г. играе в „Highest 2 Lowest“ и „If I Had Legs I'd Kick You“, като го нарече „изумителен“ на червения килим на наградите „Готъм“

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

След продължителната среща между Путин и делегация, изпратена от Тръмп, няма признаци за пробив в мирните преговори за Украйна

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 2 часа

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

<p>Кремъл: Путин не е отхвърлил мирния план на САЩ</p>

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Свят Преди 2 часа

Путин е приел някои от предложенията и е отхвърлил други в рамките на нормален преговорен процес, каза Песков

„Домашната прислужница“ с премиера: Суини и Сейфрид в центъра на вниманието

Любопитно Преди 2 часа

Звездите на психологическия трилър, режисиран от Пол Фейг, преминаха по червения килим на Седмо авеню 787

