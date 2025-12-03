Любопитно

Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Лекари съветват, ако имате някой от тези симптоми - тествайте се

3 декември 2025, 14:06
Кои са най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.
К оледните празници обикновено са един от най-натоварените периоди за пътувания през годината. Всички тези пътувания, плюс събиранията на много хора на едно място, увеличават вероятността от заразяване с различни болести, включително COVID-19.

Докато повечето от нас вече отдавна са оставили зад гърба си периода на социална дистанция и изолация, коронавирусът все още е опасен, особено за хора с хронични заболявания, които ги правят предразположени към усложнения, както и за иначе здрави хора, като инфекцията може да има изтощаващи и дълготрайни последствия дори при леко протичане.

За щастие, пет години по-късно вече знаем как да се справяме. Ето кои са най-честите симптоми на COVID-19, които лекарите и специалистите по инфекциозни болести наблюдават в момента, както и съвети за защита на себе си и другите от сериозни усложнения.

  • Най-честите симптоми на COVID-19 през декември 2025 г.

Можете да очаквате „обичайните заподозрени“ сред симптомите на COVID този декември, казва сертифицираният семеен лекар от Providence Saint John’s Health Center в Санта Моника, Калифорния, д-р Дейвид М. Кътлър.

„Най-честите симптоми на COVID са почти същите, които наблюдаваме през последните шест години“, обяснява д-р Кътлър.

„Повечето случаи са леки, така че можете да сте заразени и да имате малко или никакви симптоми. Но ако се разболеете, можете да очаквате някои или всички от следните: треска, студени тръпки, кашлица, възпалено гърло, запушен нос или течащ нос, загуба на вкус или обоняние, умора, болки в тялото, главоболие, гадене или повръщане и диария. Недостигът на въздух, който сочи по-сериозна инфекция, е по-рядко срещан, но може да се появи и изисква медицинска помощ“.

Източник: iStock/GettyImages

Защо е трудно да се разпознаят различните щамове на COVID

COVID-19 често имитира симптоми на други заболявания, включително настинка, грип, RSV или стрептококова ангина, а понякога дори алергии. „Няма един-единствен симптом, който ясно да отличава COVID от другите болести“, казва д-р Сураж Сагар, началник на отдел инфекциозни болести в Holy Name Medical Center, Ню Джърси. „При новите щамове Nimbus и Stratus се наблюдава „режеща болка в гърлото“, с интензивно възпалено гърло и суха, раздразнителна кашлица. Но като цяло симптомите на COVID, грип и RSV могат да бъдат много сходни“.

Той допълва, че всички тези инфекции могат да причинят треска, главоболие, кашлица и умора, като „грипът често причинява по-силни болки в тялото, ставите и костите, които продължават по-дълго от обикновената настинка. RSV може да засегне белите дробове и да причини свиркащо дишане. Но COVID-19 също може да предизвика тези симптоми“.

Д-р Бернадет Боден-Албала, основател и декан на UC Irvine Joe C. Wen School of Population & Public Health, се съгласява: „Според данни от Световната здравна организация и Центровете за контрол и превенция на заболяванията не се наблюдават нови или необичайни симптоми при циркулиращите в момента варианти“, казва тя. „Stratus и Nimbus, текущите варианти на COVID, наподобяват предишните щамове – с треска, кашлица, запушен нос и умора като най-често срещани симптоми. Единствената особеност на Nimbus е изразеното „режещо гърло“, за което лекарите съобщават по-често. Като цяло това показва, че няма значително различаващ се щам този сезон“.

Симптомите, които вече са по-редки

Много от симптомите, считани за характерни за COVID в началото на пандемията, вече са по-рядко срещани. „Първоначално наблюдавахме прояви на пневмония в долните дихателни пътища. Вече това не се вижда“, казва д-р Сагар. „Сегашните варианти причиняват предимно инфекции на горните дихателни пътища. Загубата на вкус (агезия) или метален вкус (дизгезия), свързани с ранните варианти, вече не са толкова чести“.

„С времето и с по-лекото протичане на инфекциите, случаите с тежки дихателни симптоми, водещи до хоспитализация или смърт, намаляват“, добавя д-р Кътлър. „Но все пак се случват – през последната година имаше около 50 000 смъртни случая от COVID в страната (САЩ). За сравнение, това е приблизително двойно повече от смъртните случаи от грип. Въпреки това COVID е причинил около 1% от общия брой смъртни случаи за годината, което го прави десетата най-честа причина за смърт“.

Затова е важно да се тествате при симптоми, тъй като лечението може да се различава за всеки човек.

Източник: iStock/GettyImages

Трябва ли да си поставите бустер срещу COVID?

Лекарите са съгласни: ваксинацията е най-сигурната защита срещу тежко протичане на COVID-19 и грипа. Най-доброто време за ваксинация беше вчера, но все още има време.

„Най-добрият момент за COVID-19 ваксина или бустер е сега, преди празничните събирания и пътуванията, особено със самолет“, казва д-р Боден-Албала. „Ваксинацията дава по-безопасна и предвидима защита от инфекция и имунният отговор се изгражда за около две седмици след доза. Тъй като защитата е най-силна в първите месеци, ваксинацията преди празниците гарантира оптимален имунитет за вас, близките ви и обществото“.

Освен това ваксината намалява риска от „дълъг COVID“ – доказано е, че ваксинацията намалява риска от дълготрайни симптоми с около 50%, ако човек се зарази.

Как да се защитим срещу COVID-19 сега

Освен ваксинация, маските в претъпкани места остават полезни. Редовното миене на ръцете, избягване на болни и 7–10 часа сън на нощ също помагат за предпазване на себе си и другите.

Как да облекчим симптомите на COVID

Ако се почувствате болни:

  • Консултирайте се с лекар или спешен кабинет за точна диагноза.
  • Ако това е невъзможно – използвайте PCR тест вкъщи.
  • При потвърден COVID обсъдете с лекар възможностите за лечение
  • Останете хидратирани, изолирани и почивайте колкото е възможно повече.

Можете да облекчите симптомите с лекарства без рецепта – антихистамини, деконгестанти, бонбони за гърло, сироп за кашлица, обезболяващи и лекарства за температура – като се консултирате с лекар или фармацевт за безопасност и взаимодействие с други медикаменти.

Източник: parade.com    
