Канада ще наложи ответни мита на САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Канада Марк Карни проведоха днес телефонен разговор, който и двама определиха като продуктивен. Канадският премиер обаче потвърди, че Отава ще наложи следващата седмица ответни мита на Вашингтон, както вече обеща, предаде Ройтерс.

Телефонният разговор бе първият контакт между двамата, откакто Карни бе избран за лидер на управляващата в Канада Либерална партия на 9 март. Карни заяви, че заплахите на Тръмп за налагане на мита представляват предателство спрямо Канада - партньор, с който САЩ доскоро имаха близки отношения в областта на икономиката и сигурността.

"Това беше изключително продуктивен разговор, имаме едно мнение за много неща и ще се срещнем веднага след предстоящите избори в Канада, за да работим по въпроси от политиката, бизнеса и всички други фактори", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут Соушъл". Тази работа "в крайна сметка ще бъде чудесна както за Съединените американски щати, така и за Канада", добави той.

Вчера Карни обеща да трансформира икономиката на Канада, за да бъде по-малко зависима от САЩ. Наложените от Тръмп мита се очаква да влязат в сила на 2 април. От месеци насам Канада категорично заявява, че ще наложи ответни санкции, отбелязва Ройтерс.

"Министър-председателят (Карни) информира президента (на САЩ Доналд Тръмп), че правителството му ще въведе ответни санкции, за да защити канадските работници и нашата икономика, след като САЩ обявиха допълнителни търговски действия, които ще влязат в сила на 2 април 2025 г.", се казва в изявление на канцеларията на Карни.

