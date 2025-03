Украйна си върна телата на 909 загинали военнослужещи

Т елата на 909 загинали военнослужещи бяха върнати в Украйна, съобщи в Телеграм Координационният щаб за военнопленниците, цитиран от Укринформ.

Сред загиналите има такива, които са загубили живота си в секторите Курахово, Покровск, Бахмут, Вухледар, Луганск и Запорожие, както и такива, чиито тела са транспортирани от моргите на руска територия.

Падналите защитници бяха върнати благодарение на съвместните усилия на Координационния щаб, Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна (ССУ), Въоръжените сили на Украйна, Вътрешното министерство, Службата на комисаря на Върховната Рада по правата на човека, Секретариата на комисаря по въпросите на лицата, изчезнали при особени обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации и други институции от сектора на сигурността и отбраната.

🇺🇦🇷🇺 BREAKING: Russia and Ukraine exchanged bodies of the dead soldiers.



🇷🇺 43 fallen Russian soldiers

🇺🇦 909 fallen Ukranian soldiers



-> Ratio of 21 Ukrainian bodies for 1 Russian body!



Development:

14 Feb: 45 to 757 - 16 Ukrainians for 1 Russian

24 Jan: 42 to 503 - 12… pic.twitter.com/mdCOU06a82