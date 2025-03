„Детето на хилядолетието“ почина на 25 години

„Детето на хилядолетието“, китайката Цианкиан, почина на 25 години.

Цианкиан е родена в 23:59 на 31 декември 1999 г., точно преди началото на новото хилядолетие. Наречена е в чест на това събитие, "Qian" означава "хиляда". Цианкиан много обичаше музиката и работеше в тази област.

Първоначално, на 3 март, тя започнала да се чувства зле, но не потърсила медицинска помощ. Състоянието ѝ се влошило и на 9 март тя изпаднала в кома, от която повече не се събудила. Според първоначалната информация, последиците от грипната инфекция са довели до сърдечния удар, който ѝ отнел живота.

China’s "century baby," Qianqian, born at exactly midnight on January 1, 2000, has sadly passed away at 25 due to #suddencardiacarrest. #millennium

