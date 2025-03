САЩ налагат 25% мита върху вноса на всички автомобили, произведени в чужбина

П равителството на САЩ налага вносни мита в размер на 25% за всички автомобили, произведени в чужбина. Целта е да бъде подпомогната американската автомобилна индустрия. Това обяви тази вечер пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенциите.

#NSTworld Auto industry rocked by Trump's 25 per cent tariffs on US imports https://t.co/lU3CgnJHH9

"На практика ще взимаме мита в размер на 25%. Но ако произвеждате автомобилите си в САЩ, мита няма да има", каза той от Овалния кабинет.

Президентът добави, че мярката, която по думите му ще влезе в сила от 2 април и ще започне да бъде събирана от 3, ще допринесе за небивал икономически растеж в САЩ, като тя ще засегне и моделите, произвеждани от американски марки зад граница.

"Този ход ще продължи да стимулира икономическия ни растеж, както никога досега", посочи републиканецът.

Митата са поредните от серия такси, с които американският президент обложи чуждестранния внос, откакто встъпи в длъжност. Преди това Тръмп наложи 20-процентни мита за всички импортни стоки от Китай и 25-процентни мита за целия внос от чужбина на продути от стомана и алуминий.

През февруари Тръмп обяви 25-процентни мита за целия внос на стоки от Канада и Мексико. Впоследствие той отложи влизането в сила на мярката за някои продукти и услуги, които попадат в обхвата на Споразумението за свободна търговия САЩ-Мексико-Канада (USMCA, новия вариант на бившето Северноамериканско споразумение за свободна търговия, НАФТА).

Белият дом очаква да събира по 100 милиарда долара годишно благодарение на мярката. Възможно е тя да затрудни и американските автомобилни производители, тъй като те внасят части от целия свят, а също и да доведе до увеличение на цените и понижаване на продажбите.

Според Тръмп така ще бъдат отворени повече заводи в САЩ и ще бъде сложен край на сегашната "смехотворна" по думите му производствена верига, при която автомобилните части и готовите автомобили се сглобяват из цялата територия на САЩ, Канада и Мексико.

Trump discovered that he has almost total authority over tariffs. So now he’s like a kid beating his drum.



Trump sets auto tariffs at 25%, drawing swift backlash. ‘The tariffs announced today will harm—not help,’ says world’s largest business association https://t.co/mQh7AS4p8U