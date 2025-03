Какво предизвика мощно земетресение в Мианмар

Д нешното силно земетресение с магнитуд 7,7 с епицентър в района на Сикайн, близо до втория по големина град в Мианмар - Мандалей, причини големи щети в страната и разлюля и съседен Тайланд, пише Ройтерс.

Мианмар се намира на границата между две тектонични плочи и е една от най-сеизмично активните страни в света, въпреки че в района на Сикайн сравнително рядко има големи и разрушителни земетресения.

"Границата между плочите на Индия и Евразия минава приблизително в посока север-юг, пресичайки центъра на Мианмар ", каза Джоана Форе Уокър, сеизмолог от Университетския колеж в Лондон. Тя обясни, че плочите се движат хоризонтално една покрай друга с различна скорост. Това предизвиква т.нар. земетресения с ударно приплъзване, които обикновено са по-слаби от тези, наблюдавани в зоните на субдукция, например в Суматра, където една плоча се плъзга под друга и трусовете могат да достигнат магнитуд между 7 и 8.

През последните години Сикайн беше засегнат от няколко земетресения. В края на 2012 г. районът бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,8, като тогава загинаха най-малко 26 души и десетки бяха ранени. Днешното земетресение обаче "вероятно е най-голямото" в континенталната част на Мианмар за последните 25 г., отбеляза Бил Макгуайър, сеизмолог от Калифорнийския университет.

Роджър Мюсън, почетен научен сътрудник в Британския геологически топографски институт (British Geological Survey), заяви пред Ройтерс, че малката дълбочина на земетресението означава, че щетите ще бъдат по-сериозни.

